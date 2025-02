Bad Dürkheim – Zigarettenautomat aufgeflext

BAD Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 06.02.2025 gegen 03:00 Uhr wurde in den Almen in Bad Dürkheim ein Zigarettenautomat aufgefunden. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter den Automaten vermutlich mit einer Flex an einem bislang nicht bekannten Ort abgetrennt und danach aufgeflext hatten. Im Rahmen der Spurensuche konnten Reifenspuren und orangefarbene Spanngurte aufgefunden und sichergestellt werden. Mitarbeiter eines in der Nähe befindlichen Campingplatzes hatten in dieser Nacht Flexgeräusche wahrgenommen aber nicht zuordnen können. Die genaue Menge der entwendeten Zigaretten und des Bargeldes steht noch nicht fest. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

