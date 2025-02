Worms – Philipp Hochmair präsentiert eine Neuinterpretation von Adalbert Stifters „Der Hagestolz“

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Zeitloser Klassiker in modernem Gewand. Weiterer Höhepunkt im Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele 2025.

Im Sommer 2025 wird der renommierte Schauspieler und Künstler Philipp Hochmair mit seiner Neuinterpretation von Adalbert Stifters Novelle „Der Hagestolz“ Teil des Kulturprogramms der Nibelungen-Festspiele sein. In einer außergewöhnlichen Aufführung präsentiert Hochmair das 1844 geschriebene Werk, das zeitlose Themen wie Ehe, Familiengründung und Genealogie behandelt und sich mit Fragen zu Zukunftsperspektiven, Freiheit und Sicherheit auseinandersetzt. Gemeinsam mit seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ schafft Philipp Hochmair eine einzigartige Inszenierung, die klassische Literatur mit modernen, elektronischen Klängen und progressiven Beats kombiniert. Hochmair, der durch seine Auftritte in Theater, Kino und Fernsehen bekannt ist, gastiert nur einen Tag nach seiner Jedermann-Premiere bei den Salzburger Festspielen am 20. Juli im Wormser Theater. Tickets sind ab sofort erhältlich: 32 Euro (Kategorie 1) und 29 Euro (Kategorie 2).

In seiner Neuinterpretation von „Der Hagestolz“ verbindet der Schauspieler und Künstler Philipp Hochmair traditionelle Erzählkunst und zeitgenössische Musik und bringt so den Hagestolz auf eine lebendige, unerwartete Weise zum Klingen und macht ihn für das heutige Publikum wieder relevant.

„Unsere Neuinterpretation von ;Der Hagestolz‘ zeigt, dass in den Geschichten der Vergangenheit auch die Fragen und Antworten unserer Gegenwart verborgen sind. Kunst bietet die Möglichkeit, gewohnte Muster aus neuer Perspektive zu betrachten und sie in den Kontext der modernen Welt zu stellen“, so Philipp Hochmair über seine Arbeit.

Mit dieser außergewöhnlichen Aufführung bietet Hochmair eine tiefgründige, kreative Auseinandersetzung mit Stifters Werk und verleiht der Novelle eine erfrischende, moderne Bedeutung. Die Nibelungen-Festspiele freuen sich, dieses spannende Projekt als einen Höhepunkt des kommenden Kulturprogramms präsentieren zu dürfen.

Philipp Hochmair ist ein österreichischer Schauspieler, bekannt aus Film, Fernsehen und Theater. Er studierte am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und am CNSAD in Paris. Besonders bekannt wurde er für seine Bühnenrollen, darunter Hamlet, Mephisto und Werther. Mit der One-Man-Show „Jedermann Reloaded“ erregte er Aufmerksamkeit, ebenso wie sein spontanes Einspringen als Jedermann bei den Salzburger Festspielen 2018, wo er seit 2024 die Titelrolle unter der Regie von Robert Carsen spielt. Im Kino war Hochmair unter anderem in „Das Experiment“ und „Candelaria“ zu sehen, während er im Fernsehen durch die Serie „Vorstadtweiber“ (2015–2021) und als Professor Prokop in „Charité“ (2021) Bekanntheit erlangte. Für seine Rolle in „Kater“ erhielt er 2017 den Schauspielerpreis auf der Diagonale. Hochmair spricht vier Sprachen und arbeitet international, unter anderem in der französischen Serie „Deep“ (2024).

Fritz Rainer ist Wiener Komponist und Schlagzeuger, arbeitet seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Konstellationen. In den Jahren 2019 und 2020 trat er als musikalischer Leiter des Austrian World Summit in Erscheinung. Der auch als freischaffender Musiker arbeitende Fritz Rainer hatte unter anderem Engagements am Wiener Volkstheater und Theater in der Josefstadt, am Theater der Jugend und Theater Akzent, bei den Schlossspielen Kottingbrunn und Kobersdorf, am Theater Drachengasse, am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten und beim Werk X.

Hanns Clasen ist Multiinstrumentalist, Songschreiber und Computermusiker. Sein Studium im Bereich Songwriting führte ihn ans Berklee College of Music, weiters absolvierte er Musikwissenschaft in Hamburg und Berlin. Außerdem hat er einen Recording Arts Degree der Middlesex University London. Der vielseitige Künstler gibt Workshops zum Computerprogramm Ableton Life für Theatermusiker*innen und betreibt einen Blog mit eigenen Musikexperimenten.

Service

Tickets können über die Hotline 01805 – 33 71 71 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Minute) oder über www.nibelungenfestspiele.de bestellt werden. Ebenso bieten alle bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen die Karten an.

Nibelungen-Festspiele Worms 2025

Das Stück „See aus Asche – Das Lied der Nibelungen“ für die Nibelungen-Festspiele 2025 schreibt mit Roland Schimmelpfennig der zurzeit meistgespielte deutschsprachige Dramatiker, dessen Stücke mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und in über 40 Sprachen übersetzt und nachgespielt wurden. Inszeniert wird die Uraufführung vom 11. bis 27. Juli vor dem Dom von der Regisseurin Mina Salehpour. Der Ticketvorverkauf läuft bereits. Auch weitere Angebote rund um den Festspielbesuch sind buchbar.

Weitere Informationen unter www.nibelungenfestspiele.de.

Quelle: Nibelungenfestspiele gGmbH