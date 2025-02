Worms – Bewaffneter Raubüberfall auf Bankfiliale – Tatverdächtiger auf der Flucht – Polizei sucht Zeugen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Morgen gegen 07:30 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale Am Marktplatz in Göllheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein einzelner, bislang unbekannter Täter, bei der Öffnung der Geschäftsräume , gemeinsam mit den Angestellten die Filiale. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erlangte der Tatverdächtige Bargeld in noch unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchtete der Täter über den Nebeneingang der Filiale, vermutlich zu Fuß, in unbekannte Richtung in die Ortslage Göllheim. Derzeit fahndet die Polizei mit starken Kräften nach dem flüchtigen Täter. Hierbei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Der Täter konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden:

– Männlich, ca. 1.85m groß, blaue Augen, Drei-Tage-Bart, kräftige Statur

– Er trug eine schwarze Sturmhaube, schwarze Lederhandschuhe, eine schwarze Cargohose mit Taschen, weiße Sneakers, eine etwas

längere, abgetragene dunkelblaue Jacke (Parka) mit Reißverschluss und Knöpfen, darunter einen dunkelgrünen Kapuzenpullover.

– Vermutlich führt eine schwarze Schusswaffe, evtl. Pistole mit sich Bei dem Überfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand

verletzt. Die Mitarbeiterinnen der Filiale stehen jedoch unter dem Eindruck des Geschehenen und werden medizinisch betreut.

Weitere Details sowie Angaben zum Raubgut sind derzeit Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, das durch die Kriminalinspektion Worms geführt wird. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich, mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Quelle: Polizeidirektion Worms