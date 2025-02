St. Leon-Rot/Sinsheim – BAB 6 – Rücksichtsloser Autofahrer – Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

St. Leon-Rot/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 44-jähriger Autofahrer war am Freitagmittag in rücksichtsloser und verkehrswidriger Fahrweise auf der A 5 und der A 6 unterwegs. Eine 38-jährige Frau war gegen 11.30 Uhr mit einem Opel zunächst auf der A 5 in Richtung Basel unterwegs. Am Autobahnkreuz Walldorf wechselte sie auf die Abbiegespur auf die A 6 in Richtung Heilbronn. Weil das Fahrzeug in der Überleitung vor ihr bremste, musste sie ebenfalls bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der ihr nachfolgende 44-jährige Ford-Fahrer hupte stark und fuhr ihr stark auf. Zudem gestikulierte er wild umher. In der weiteren Folge überholte der Ford-Fahrer die 38-Jährige rechts über den Standstreifen und beleidigte sie mit unflätigen Worten. Anschließend setzte er sich mit seinem Fahrzeug vor die 38-Jährige und bremste bis zum Stillstand ab, stieg aus, schrie umher und betitelte sie mit Begriffen der Gossensprache. Danach fuhr er in Richtung Heilbronn davon.

In der weiteren Folge soll er weitere Verkehrsteilnehmer, unter anderem einen dunklen BMW, durch seine Fahrweise gefährdet haben. Nachdem der Ford an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt die Autobahn verlassen hatte, konnte er durch eine Polizeistreife in Sinsheim-Reihen gestoppt und kontrolliert werden. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung ermittelt. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des 44-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06227/35826-0 bei der Autobahnpolizei Walldorf zu melden.