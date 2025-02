Sinsheim – Mann fährt gegen Baum – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmorgen kam gegen 08:30 Uhr ein Skoda-Fahrer auf dem Verbindungsweg Hangweg von Sinsheim-Hammerau in Fahrtrichtung K4277 mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Um von der Tat abzulenken, nahm der Fahrer die beiden Kennzeichen des Autos mit, als er von Unfallstelle flüchtete. Dabei verlor er allerdings eines der Kennzeichen, welches in der unmittelbaren Umgebung von der Polizei aufgefunden wurde. Weitere Ermittlungen führten zum mutmaßlichen Unfallfahrer. Als eine Streife den 20-jährigen Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift antrafen, stand dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Daher musste der 20-Jährige eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum genauen Unfallzeitpunkt, Unfallablauf oder zum Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken