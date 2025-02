Neustadt – Freie Plätze in unseren Boulder-Gruppenstunden – Jetzt anmelden!

Biblis / Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Montagmittag (10.02.), gegen 13.40 Uhr, wurde in einer Wohnung in der Lindenstraße in Biblis ein 81 Jahre alter Mann von Angehörigen tot aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände und der Auffindesituation kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei ... Mehr lesen »