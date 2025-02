Mannheim – Warnstreik bei der Stadtverwaltung am 13.2.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag, den 13.02.2025, die Beschäftigten der Stadt Mannheim zu einem Warnstreik aufgerufen.

Als Folge der Streikmaßnahmen sind alle städtischen Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe, Kita, Hort) an diesem Tag geschlossen, es gibt keine Notbetreuung. Der Fachdienst Kindertagespflege ist nicht erreichbar. Ab Freitag, 14.02.2025 sind die Einrichtungen zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet. Die Einrichtungen der Schulkindbetreuung sowie die Randzeitenbetreuung an Ganztagsschulen bleiben am Donnerstag ebenfalls geschlossen. Ein Mittagessen kann weder in der Hortbetreuung noch an den Ganztagsgrundschulen angeboten werden. Eine Notbetreuung findet nicht statt. Eltern werden gebeten, sich rechtzeitig über die Betreuung ihrer Kinder zu informieren und mögliche Alternativen zu planen.

Es ist davon auszugehen, dass die Innenstadtbibliotheken geschlossen bleiben, ebenso die Zweigstelle Neckarstadt-West. In der Musikschule können einzelne Stunden entfallen. Im MARCHIVUM bleiben der Lesesaal samt Benutzerberatung und die Bauakteneinsicht geschlossen. Die beiden Ausstellungen im MARCHIVUM bleiben geöffnet.

Aufgrund des Warnstreiks kann es auch in den Jugendhäusern und -treffs zu eingeschränktem Betrieb oder Schließungen kommen. Angebote der Frühen Hilfen in Kinderhäusern oder Jugendhäusern entfallen an diesem Tag. Das Auskunfts- und Beratungsangebot in verschiedenen Bereichen von Jugend- und Gesundheitsamt sind eingeschränkt. Es besteht ein eingeschränkter Ambulanzbetrieb im medizinischen Bereich im Gesundheitsamt. Die Erreichbarkeit des Fachbereichs Bildung wird am Streiktag eingeschränkt sein.

Alle Standorte der Bürgerdienste sind am Donnerstag geschlossen. Alle vereinbarten Termine bei den Bürgerdiensten werden abgesagt. Vereinbarte Termine beim Standesamt finden statt, ebenso wie bereits terminierte Bestattungen. Das Servicecenter 115 ist nicht erreichbar.

Der Fachbereich Klima, Natur und Umwelt wird sowohl im Bereich Klimaschutz als auch in den verschiedenen Behörden nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Bauberatung kann nicht sichergestellt werden. Die für den 13.02.2025 gebuchten Bauberatungstermine werden abgesagt. Die Betroffenen werden entsprechend informiert. Zudem wird die Erstanlaufstelle im Fachbereich Finanzen, Steuern, Beteiligungscontrolling nicht besetzt sein.

Das Dienstgebäude des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung bleibt am Streiktag für den Publikumsverkehr geschlossen. Bereits geplante Termine wurden abgesagt.

Außerdem werden am Donnerstag alle vier Mannheimer Hallenbäder sowie das Eissportzentrum Herzogenried geschlossen bleiben.

Das Wahlbüro im Rathaus E 5 ist nicht vom Streik betroffen und bleibt geöffnet.

Die Leerung der Mülltonnen und die Abholung des Sperrmülls erfolgt am Streiktag im Anschluss an eine Kundgebung der Gewerkschaft.

Die Hotline des Virtuellen Bauamtes arbeitet planmäßig. Im Bedarfsfall wird zudem der Winterdienst durchgeführt.

Quelle: Stadt Mannheim