Mannheim – Raub am Parkhaus – Seniorin verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag gegen 18:20 Uhr befand sich eine 71-Jährige gemeinsam mit ihrem 72-jährigen Begleiter zu Fuß auf dem Weg in Richtung eines Parkhauses in der Bismarckstraße. An den dortigen Grünflächen, die zum Treppenabgang 2D/1D des Parkhauses führten, hielt sich ein bislang unbekannter Mann auf. Als das Paar die Treppen hinunterlief, um in das Parkhaus zu gelangen, griff der Unbekannte plötzlich von hinten nach der Handtasche der Dame und entriss ihr diese von der Schulter, sodass die Seniorin die Treppe hinunterstürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Mann flüchtete mitsamt dem Raubgut in Richtung “altes Eisstadion”. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke bzw normale Körperstatur, nordafrikanisches Erscheinungsbild

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Raub und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder sonstige sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim