Mannheim – Kanalarbeiten – Durchfahrtsunterbrechung in der Kunststraße ab dem 17. Februar 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt derzeit abschließende Arbeiten in den bereits umgestalteten Seitenstraßen der Planken durch. Im Rahmen dieser Maßnahme ist es erforderlich, eine Entwässerungsleitung in der Seitenstraße O2 / O3 an das bestehende Kanalsystem anzuschließen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung der Straße zu gewährleisten. Da sich der Kanalanschluss für diese Leitung etwa fünf Meter in der Fahrbahn der Kunststraße befindet, muss der Kreuzungsbereich O2 / O3 / N2 / N3 vorübergehend gesperrt werden, um die notwendige Anbindung zu realisieren. Die Durchfahrtsunterbrechung wird voraussichtlich bis Ende Februar 2025 andauern. Im Anschluss daran erfolgt die Wiederherstellung der Straße. Der motorisierte Individualverkehr wird über die Seitenstraße N2 / N3 umgeleitet und gelangt so zurück auf die Kunststraße. Umleitungsbeschilderungen werden vor Ort aufgestellt.

Quelle: Stadt Mannheim