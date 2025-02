Mannheim – Jugendlicher in Falle gelockt und bedroht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag liefen gegen 17 Uhr zwei 15-Jährige zu einem Spielplatz in der Nähe des Karlsplatzes. Dort erwarteten sie ein Mädchen, dass sie über das Internet kennengelernt hatten. Dies stellte sich aber als Falle heraus. An der Unterführung der Wachenburgstraße wurden die beiden nämlich von drei vermummten älteren Jugendlichen abgepasst, die anscheinend auf die 15-Jährigen gewartet hatten. Einer der 15-Jährigen konnte fliehen, doch der andere wurde bedroht, eingeschüchtert und zur Übergabe von Bargeld gezwungen. Als die Tatverdächtigen das Geld hatten, sprühte einer von ihnen dem 15-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend schlugen und traten alle drei auf ihn ein. Nach ihrem Angriff liefen sie in unbekannte Richtung weiter. Der leicht verletzte Jugendliche kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Die Tatverdächtigen werden alle als ungefähr 17 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß beschrieben. Einer von ihnen trug schwarze Kleidung mit einer Kapuze. Er hatte sich mit einer schwarzen Tuchmaske vermummt. Er sprach auf Deutsch mit dem Geschädigten. Der zweite hatte Sommersprossen und trug ebenfalls schwarze Kleidung, Kapuze und Tuchmaske. Auch der dritte Tatverdächtige soll so gekleidet gewesen sein. Von ihm liegen keine weiteren Merkmale vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.