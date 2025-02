Mannheim – Handwerkskammer: Handwerk weiter stabil – doch Optimismus bröckelt im gesamtwirtschaftlichen Kontext

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Der bereits seit Schuljahresbeginn mit der kommissarischen Führung betraute Pädagoge Steffen Vey wurde in diesen Tagen im Rahmen einer Feierstunde offiziell als Schulleiter der Realschule plus im Staufer-Schulzentrum Annweiler eingeführt. Vey kam im Jahr 2022 – nach knapp zwei Jahrzehnten an der Friedrich-Schiller-Realschule plus mit FOS in Frankenthal – ... Mehr lesen »