Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Fußgänger verhielt sich am Samstagabend im Stadtteil Rohrbach aggressiv gegenüber einem Autofahrer und verletzte diesen. Gegen 19 Uhr war ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto auf dem Weg zu einem Einkaufszentrum in der Hertzstraße. Ein unbekannter Mann lief in der Haberstraße mitten auf der Fahrbahn vor ihm. Um auf sich aufmerksam zu machen, hupte der 29-Jährige, woraufhin der Unbekannte auf die Beifahrerseite des Fahrzeugs lief, sein Gesicht gegen die Scheibe der Beifahrertür presste und diese ableckte. Der 29-jährige Autofahrer stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, um den Unbekannten zur Rede zu stellen. Daraufhin kam es zum Handgemenge, in dessen Verlauf der Autofahrer seinen Kontrahenten von sich wegstieß. Beide setzten ihren Weg daraufhin fort. Erst im Parkhaus des Einkaufszentrums bemerkte der Mann, dass er bei der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden war und nun blutete. Durch hinzugezogene Rettungskräfte wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Hier stellte sich heraus, dass er einen Messerstich im Brustbereich erlitten hatte.

Der in die Auseinandersetzung verwickelte Fußgänger wurde wie folgt beschrieben:

– Männlich

– Ca. 170 bis 180 cm groß

– Helle Hautfarbe

– Trug eine weiße Kappe

– Auf der Kappe oder dem getragenen Oberteil befand sich ein rotes Logo in Form eines Bullen, vermutlich von den “Chicago Bulls”.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die auf den Vorfall in der Haberstraße aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.