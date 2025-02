Mannheim – 26-jähriger Mann zweimal in Auseinandersetzung verwickelt – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen war ein 26-jähriger Mann in den Innenstadtquadraten innerhalb kurzer Zeit zweimal in eine körperliche Auseinandersetzung involviert und wurde dabei verletzt. Zunächst hatten Zeugen kurz nach 1 Uhr beobachtet, wie drei Männer an der Kreuzung U 5/ T 6 mehrfach auf den 26-Jährigen eintraten. Anschließend flüchteten sie unerkannt in Richtung Friedrichsring. Das Opfer hatte lediglich leichte Verletzungen erlitten und lehnte eine medizinische Versorgung im Krankenhaus ab.

Die drei unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben:

– Arabisches Erscheinungsbild

– 170 bis 180 cm groß

– Alle schlank

– Zwei Männer trugen dunkle Jacken

– ein Mann trug eine helle Hose

– ein Mann trug eine blaue Jacke und eine blaue Hose

Der 26-jährige Mann, der deutlich alkoholisiert war, wurde zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo er zum Sachverhalt vernommen werden sollte. Dabei konnte er jedoch nur zusammenhanglose Angaben machen. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme entfernte sich der Mann vom Polizeirevier im Quadrat, geriet nach wenigen Metern gegen 2.15 Uhr im Quadrat G 3 wiederum in eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen, in dessen Verlauf ihm ein 20-jähriger Mann ins Gesicht schlug. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht und ging zu Boden. Nun wurde er vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten.

Zeugen, die auf die Auseinandersetzung kurz nach 1 Uhr aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim