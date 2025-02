Ludwigshafen – Wildpark-Jahresprogramm für 2025 wird vorgestellt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Wildpark in Ludwigshafen-Rheingönheim macht seinen Besucher*innen die hiesige Tier- und Pflanzenwelt aus verschiedenen Perspektiven erlebbar. Für Kinder, Erwachsene und Familien bietet der Wildpark unterhaltsame, spannende und lehrreiche Veranstaltungen sowie spezielle Angebote im Bereich Naturpädagogik. Im Zuge eines Pressegesprächs präsentiert Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt das Jahresprogramm für 2025 am Montag, 17. Februar 2025, 11.30 Uhr,

Wildpark Rheingönheim, Neuhöfer Straße 48, 67067 Ludwigshafen am Rhein. An dem Termin nehmen Peter Nebel, Leiter des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen (WBL), Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe des WBL, und Wilhelm Wißmann, 1. Vorsitzender Förderverein Wildpark Rheingönheim e.V., teil.

