Ludwigshafen – Weitere Termine der CDU zur Bundestagswahl

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Weitere Termine der CDU zur Bundestagswahl:

11.02.2025 05:00 – 08:00 Uhr Sertac Bilgin mit Johannes Zehfuß am Bahnhof in Böhl-Iggelheim

09:00 – 10:00 Uhr Marktbesuch in Frankenthal

12.02.2025 07:00 – 08:00 Uhr Info-Stand der CDU Neuhofen mit Sertac Bilgin an der Bäckerei Görtz

13.02.2025 08:30 – 09:30 Uhr Marktbesuch in Limburgerhof

14.02.2025 07:00 – 08:00 Uhr Marktbesuch in Oggersheim

08:30 – 10:00 Uhr Marktbesuch in Frankenthal mit Christian Baldauf

10:30 – 13:00 Uhr Firmenbesuche in Mundenheim

15.02.2025 19:11 Uhr Prunksitzung der Rosenkavaliere Frankenthal



Quelle: Geschäftsstelle CDU Ludwigshafen

