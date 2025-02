Ludwigshafen – Neuer Schnupperkurs Philosophie an der VHS

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen lädt im neuen Semester zu spannenden Ausflügen in die Welt der Philosophie ein. Unter dem Titel “Schnupperkurs Philosophie im Leben” haben Teilnehmer*innen die Möglichkeit, an vier Abenden in lockerer Atmosphäre zu erkunden, was Philosophie ist und wie sie im eigenen Leben angewendet werden kann. Der Kurs, geleitet von Gregor Hestermann, bietet auch genügend Zeit für Austausch und Diskussion. “Wir wollen gemeinsam Fragen stellen und Antworten suchen. Philosophie kann Spaß machen und bereichernd sein”, sagt Hestermann. Die Abende sind in sich abgeschlossen und können auch einzeln besucht werden. Der erste Abend unter dem Motto “Vom Fragen stellen und Antworten suchen! Wie funktioniert Philosophie eigentlich?” findet am Montag, 10. März 2025, von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die weiteren Termine sind 17., 24. und 31. März. Pro Termin zahlen Teilnehmende zehn Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs bis zehn Personen begrenzt, um einen intensiven Austausch zu gewährleisten. Die VHS nimmt Anmeldungen unter der Telefonnummer 0621 504-2238 entgegen, oder per E-Mail an info@vhs-lu.de oder online unter www.vhs-lu.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein