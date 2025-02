Ludwigshafen – „Keine Likes für Lügen“: Über 25.000 Jugendliche nehmen an digitaler Schulstunde teil

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – klicksafe organisiert Livestream aus dem Media:TURM Ludwigshafen.

Eine Doppelstunde mit großer Strahlkraft: 818 Schulen bundesweit verfolgen im Rahmen des Safer Internet Day (SID) am 11. Februar eine digitale Schulstunde live aus dem Media:TURM Ludwigshafen. Unter dem Motto „Keine Likes für Lügen!“ lernen die Schüler*innen, welche Auswirkungen Desinformationen für Einzelne und die Gesellschaft haben – und wie man sich vor Fake News schützen kann.

Die deutliche Zunahme an manipulativen Deepfakes, extremistischen Inhalten und populistischen Falschinformationen im Netz zeigt, wie dringend der Handlungsbedarf ist: Laut JIM-Studie 2024 sind 61 Prozent der befragten Jugendlichen online bereits Fake News, 54 Prozent extremen politischen Ansichten und 43 Prozent Verschwörungserzählungen ausgesetzt. Alarmierende Zahlen, die auch Schulen in ganz Deutschland beschäftigen: So nehmen zum Safer Internet Day bundesweit über 25.000 Schüler*innen an der digitalen Schulstunde im Media:TURM Ludwigshafen teil. Stefanie Rack, klicksafe-Expertin bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, und Stefanie Böndgen von jugendschutz.net, vermitteln in 90 Minuten interaktiv und praxisnah, wie man sich gegen Fake News wehren kann. Organisiert wird die Veranstaltung von der EU-Initiative klicksafe in Kooperation mit der Zeitung „Die Rheinpfalz“.

Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, sagt: „Im US-Wahlkampf und auch hier in Deutschland sehen wir, dass unfassbar viele Fakes und Trollfabriken im Netz sind, die versuchen, unsere Meinung zu manipulieren. Deshalb ist es wichtig, Falschinformationen zu erkennen. Verlässliche Informationen und Faktenchecker sind unerlässlich, um Entscheidungen, etwa bei der anstehenden Bundestagswahl, treffen zu können.“

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, betont: „Gerade in diesen Zeiten, wo unsere Demokratie von vielen Seiten angegriffen wird, gilt umso mehr: Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz. Denn nur, wenn ich unterscheiden kann zwischen Lüge und Fakt, zwischen guten und schlechten Informationen, kann ich mich in Debatten einbringen. Erst dann kann ich mich mit anderen über Probleme und Chancen in unserer Gesellschaft ernsthaft austauschen und Lösungen finden. So, wie es im Klassenraum Regeln gibt, so braucht es auch Regeln fürs Smartphone und im Internet.“

Aktionsmonat Februar: Hunderte Aktionen für ein sicheres Netz

Bundesweit finden über 300 Veranstaltungen, Angebote und Projekte zum Safer Internet Day statt. Tausende Schulen, Vereine, Bibliotheken und Initiativen haben sich der Kampagne „Keine Likes für Lügen“ angeschlossen. Der Aktionstag ist 2025 erstmals zu einem Aktionsmonat ausgeweitet worden. So können Interessierte auch nach dem 11. Februar zahlreiche Angebote wahrnehmen, um Tipps gegen Fake News zu erhalten. Alle Aktionen, Materialien und weiterführende Informationen finden sich unter klicksafe.de/sid. In den sozialen Medien werden Aktionstag und -monat mit den Hashtags #SID2025, #SID25, #KeineLikesfürLügen begleitet und diskutiert. Der SID wird in Deutschland koordiniert von der EU-Initiative klicksafe, die in Deutschland von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz verantwortet wird.

Quelle: Medienanstalt Rheinland-Pfalz