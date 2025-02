Ludwigshafen – „Einblicke und Perspektiven“: Studium Generale-Programm der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen startet im März

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Sommersemester 2025 wartet wieder ein vielfältiges „Studium Generale“-Programm auf Studierende und die interessierte Öffentlichkeit. Das Themenspektrum der Vortragsreihe reicht dabei von der „Vermessung des Risikos“ und den „Herausforderungen des Bäckerhandwerks“ über „Sinn und Unsinn von Strafen“ bis hin zu „Strahlenexposition und deren Auswirkung auf den Menschen“, „Gut leben in Deutschland“ oder „Finanzielle Bildung“. Auch den Themen „Fake News“ und „Kampf gegen Desinformation und Narrative“ widmen sich zwei Vorlesungseinheiten. Den Auftakt der Reihe im Sommersemester macht am Dienstag, 18.03.2025, der Vortrag „Deutsch – eine Liebeserklärung an unsere erstaunliche Sprache”, von Spiegel-Bestseller-Autor und Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, am 25.03.2025 gefolgt vom Vortrag „Heimat als Utopie“ von Dr. Klaus Kufeld, Gründungsleiter des Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrums.

Alle Studium Generale-Veranstaltungen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen finden jeweils dienstags von 16.00 bis 17.30 Uhr statt – dieses Semester erneut als hybrides Format, d.h. in Präsenz mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Aula der Hochschule (A-Gebäude, EG) und als Online-Übertragung. Die von Prof. Dr. Dieter Thomaschewski vom Fachbereich Management, Controlling, HealthCare initiierte und organisierte Vorlesungsreihe unter dem Motto „Einblicke und Perspektiven“ ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung bei Annette Gramer per Mail an annette.gramer@hwg-lu.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Der Einwahl-Link für die Online-Teilnahme wird nach Anmeldung bekannt gegeben.

Das komplette Programm dieses Sommersemesters finden Sie auf der Homepage der Hochschule unter: www.hwg-lu.de/studium/studium-generale

Studium Generale-Programm der HWG LU im Sommersemester 2025

18.03.2025: „Deutsch – eine Liebeserklärung an unsere erstaunliche Sprache”, von Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, Sachbuchautor/Sprachwissenschaftler, Frankfurt am Main

25.03.2025: „Heimat als Utopie“, von Dr. phil. Klaus Kufeld, Buchautor/Referent, Ludwigshafen a. Rhein

01.04.2025: „Strahlenexposition in der Umwelt und die Auswirkungen auf den Menschen“, von Dr. Friederike Gnädinger, Bundesamt für Strahlenschutz München

08.04.2025: „Gut leben in Deutschland – die Messung unseres Wohlbefindens und Wohlstandes“, von Dr. Katja Patzwald, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Wiesbaden/Berlin

15.04.2025: „Das Bäckerhandwerk – Herausforderungen eines alten Berufs in der Neuzeit“, von Bernd Kütscher, Bundesfachschule des Deutschen Bäckerhandwerkes, Direktor

29.04.2025: „Strafe muss sein! – Oder doch nicht?“, von Dr. Maximilian Kohlhof, Verte Rechtsanwälte Düsseldorf

06.05.2025: „Die Vermessung des Risikos. Kann man Glück und Pech berechnen?“, von Prof. Dr. Christian Hesse, Fachbereich Mathematik, Universität Stuttgart

13.05.2025: „Finanzielle Bildung in Deutschland – Bedeutung und Perspektiven“, von Prof. Dr. Tabea Bucher-Koenen, ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim

20.05.2025: „Fake News – warum falsche Fakten nicht das Problem sind“, von Prof. Dr. Matthias Kohring, Leiter Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften, Universität Mannheim

27.05.2025: „Belastungsprobe für die Demokratie – Kampf gegen Desinformation und Narrative“, von Daphne Wolter, Leiterin Abteilung Demokratie, Recht und Parteien, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin

Fachkontakt:

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Fachbereich Management, Controlling, HealthCare

Prof. Dr. Dieter Thomaschewski

Tel. 0621/5203-464

E-Mail: dieter.thomaschewski@hwg-lu.de