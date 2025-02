Ludwigshafen – Diebstahl aus Firmenfahrzeug – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Samstag (08.02.2025) auf Sonntag (09.02.2025) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Peugeot Boxer (Transporter) ein und entwendeten Werkzeug. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3.200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz