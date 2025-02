Limburgerhof – Veranstaltungsrückblick mit Katharina Dröge, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag und Armin Grau, MdB

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend diskutierten Katharina Dröge, Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag, und der Grüne Bundestagsabgeordnete Armin Grau aus Altrip mit mehr als 80 Bürgerinnen und Bürgern über das Thema „Arbeitsplätze sichern und Klima schützen”. Die Veranstaltung, wurde moderiert vom Kreisvorsitzenden der Grünen Ludwigshafen, Matthias Jurczak.

Katharina Dröge machte deutlich: „Für die Bürgerinnen und Bürger und für die Industrie haben wir in der Ampelregierung nach Beginn des völkerrechtswidrigen Ukrainekriegs eine Gasmangellage trotz leerer Gasspeicher rasch abgewendet. Jetzt werden wir die Strompreise für Industrie und Haushalte durch eine Minderung der Netzentgelte und der Stromsteuern senken. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Mit Klimaschutzverträgen erleichtern wir der Industrie den Übergang in eine klimaneutrale Zukunft. So sichern wir unsere Arbeitsplätze etwa in der Chemieindustrie. Wir wollen unnötige Bürokratie konsequent abbauen, Bürokratieabbau darf aber nicht mit Abbau von Umwelt- und Arbeitsstandards verwechselt werden.”

Armin Grau führte aus: „Wir Grüne wollen eine Bundesbeteiligung an der Altschuldenentlastung der hochverschuldeten Städte und eine dauerhafte Stärkung der Kommunalfinanzen. Mehr finanzielle Spielräume für Städte wie Ludwigshafen stärkt auch die regionale Wirtschaft. Bei uns nehmen die heißen Tage und Nächte besonders stark zu und Klimaschutz ist für unsere Gesundheit sehr wichtig, aber auch für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Zwischen Klimaschutz und Wirtschaft passt kein ‚oder’.”

Matthias Jurczak kommentierte: „Die lebendige Diskussion der rund 80 Teilnehmer*innen zeigt, wie stark das Thema die Menschen bewegt. Gerade bei uns in der Chemieindustrie sind Klima- und Umweltschutz ein Garant für die Arbeitsplätze der Zukunft.”

Quelle: Armin Grau, MdB