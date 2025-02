Landau – „Glow in the Dark“: Faschingsparty für Jugendliche am 2. März im Haus der Jugend

Landau / Metropolregion Rhein-neckar – Mitreißende Beats, Schwarzlicht und ein exklusiver Make-up-Raum erwarten die Besucherinnen und Besucher bei der Faschingsparty am Sonntag, 2. März, im Haus der Jugend in Landau. In Zusammenarbeit mit dem Team von DAS HAUS des Vereins Südstern lädt die städtische Jugendförderung alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren zur Party ein.

Das Haus der Jugend, das normalerweise von Jugendlichen als Treffpunkt etwa zum Reden oder Billiard spielen genutzt wird, verwandelt sich an diesem Abend unter dem Motto „Glow in the Dark“ in eine atmosphärische Party-Location. Von 17 bis 23 Uhr können sich die Party-Gäste für einen Eintrittspreis von 2 Euro bei mitreißenden Beats und alkoholfreien Cocktails amüsieren. Der exklusive Make-up-Raum ermöglicht allen Gästen das perfekte Neon-Styling.

Weitere Informationen gibt es auf den Social-Media-Kanälen der städtischen Jugendförderung oder der Internestseite des Hauses der Jugend unter https://jufoelandau.com.

Bildunterschrift: Glow in the Dark: Am 2. März steigt im Haus der Jugend eine Schwarzlicht-Party für 12- bis 18-Jährige (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.