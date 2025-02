Heidelberger Baustellen im Jahr 2025 – Größte Baumaßnahmen im Überblick . Fertigstellung der Montpellier- und Gneisenaubrücke

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg arbeitet stetig daran, die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern und zu erneuern. Dabei spielen vor allem Sanierungen eine große Rolle, die mit Blick auf den Zustand von Straßen und Brücken dringend nötig sind, aber hohe Kosten verursachen. Im Jahr 2025 geht es trotz der schwierigen Haushaltslage Stück für Stück voran. Diese Liste liefert einen Überblick über die wichtigsten Baustellen des Jahres 2025. Enthalten sind neben den größten Baustellen der Stadt Heidelberg die wichtigsten Baustellen der Stadtwerke, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und des Wasser- und Schifffahrtsamts Heidelberg. Die jeweils größten Baumaßnahmen, die aktuell umgesetzt werden, finden sich auch im Internet unter www.heidelberg.de/baustellen. Die Übersicht wird wöchentlich aktualisiert.

„Wir möchten frühzeitig über geplante Baumaßnahmen informieren. Klar ist: Einschränkungen für den Verkehr lassen sich dabei nicht vermeiden. Doch das ist nötig, damit wir die Brücken, Straßen und Radwege unserer Stadt erhalten und ausbauen können. Wir unternehmen dafür große Kraftanstrengungen – vor allem auch finanziell: Wir sanieren, modernisieren, bauen neu. Gerade bei den Heidelberger Brücken tut sich viel: Mit der Montpellier- und der Gneisenaubrücke werden in diesem Jahr zwei große Brückenprojekte fertig“, sagt Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Zahlreiche Arbeiten an Heidelberger Brücken

Im Jahr 2025 stehen zahlreiche Bauarbeiten an den Heidelberger Brücken an. Die Betonverkleidung des in die Jahre gekommenen Gaisbergtunnels muss in Teilen saniert werden. Daher wird der Gaisbergtunnel im zweiten Quartal 2025 für rund vier Wochen gesperrt. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

An der Ziegelhäuser Brücke wird ein Schallemissionsmonitoring zur Messung potenzieller Schäden eingebaut. Zusätzlich finden weitere Bestandsuntersuchungen statt, um den Erhalt der Brücke sicherzustellen, weshalb diese von Ende März bis Ende April 2025 in Teilen gesperrt werden muss, da die Fahrbahnen geöffnet werden müssen. Geplant ist, dass die Brücke während der Untersuchungen nur in Richtung Ziegelhausen befahren werden kann.

Die Bauarbeiten an der Dossenheimer Landstraße werden fortgesetzt und sollen im Jahr 2026 zum Abschluss kommen. Bei den Brücken geht es bei der Modernisierung der Montpellierbrücke in die finale Etappe.

Ein Höhepunkt im Jahr 2025 wird die Eröffnung der neuen Gneisenaubrücke, die mit dem Rad oder zu Fuß überquert werden kann und über die Gleise zwischen Bergheim und der Bahnstadt führt. Dazu laufen zahlreiche größere und kleinere Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet.

Große Baustellen im Jahr 2025

1. Dossenheimer Landstraße

• Die rnv erneuert gemeinsam mit der Stadt Heidelberg die Infrastruktur des Nahverkehrs sowie die städtischen Versorgungsleitungen und der Abwasserkanal und wertet das gesamte Straßenbild auf

• ÖPNV: Keine Einschränkungen bis auf Sperrungen und Ersatzverkehr in mehreren kurzen Umbauphasen zwischen den Bauabschnitten

• Individualverkehr: Deutliche Beeinträchtigungen des Individualverkehrs durch einseitige Sperrung der Dossenheimer Landstraße in Nord-Süd-Fahrtrichtung. Großräumige Umleitung des Durchgangsverkehrs über die Autobahnen 5 und 656 sowie kleinräumige Umleitungen innerhalb Handschuhsheims

• Bauzeit: März 2024 bis Herbst 2026

• Infos: www.dossenheimer-landstrasse.de

2. Bergheimer Straße

• Die rnv erneuert die Oberleitungen der Straßenbahnen einschließlich neuer Fahrleitungsmaste und Wandverankerungen in mehreren Abschnitten

• ÖPNV: Keine Einschränkungen, bis auf eine kurze Sperrphase zur Montage der neuen Fahrleitung

• Individualverkehr: Teilsperrung der Bergheimer Straße bis Mitte Februar sowie kurzzeitige Fahrbahnverengungen bis Mai 2025

• Bauzeit: Juli 2024 bis voraussichtlich Mai 2025

3. Montpellierbrücke (Weststadt)

• Modernisierung und Verstärkung der Brücke sowie Erneuerung der Gleise und barrierefreier Ausbau der rnv-Haltestelle Montpellierbrücke

• Ziel: maximale Lebensdauer der Brücke von 70 Jahren bis ins Jahr 2047 erreichen

• Einschränkungen für Autofahrende, Fuß- und Radverkehr

• ÖPNV: Umleitung der Linie 22 ab Sommer für rund fünf Monate

• Bauzeit: seit Januar 2023 für rund drei Jahre

• Sommerferien 2025: Sperrung der Brücke stadtauswärts sowie Beginn der rnv-Arbeiten

• Infos: www.heidelberg.de/montpellierbruecke

4. Neubau der Gneisenaubrücke (Bahnstadt)

• Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke zwischen Eppelheimer/Da-Vinci-Straße und Gneisenaustraße

• Folgemaßnahmen: Anpassung der Bahnanlagen von Deutscher Bahn und rnv, Verlegung des Zugangs zur Haltestelle Gneisenaustraße Süd, Neuerrichtung des Bolzplatzes Gneisenaustraße, Herstellung einer Tiefgaragenzufahrt für die Baufelder C1 und E2

• Die Baumaßnahme befindet sich seit Oktober 2023 im Bau

• Infos: www.heidelberg.de/gneisenaubrücke

5. Ziegelhäuser Brücke (Ziegelhausen & Schlierbach)

• Bestandsuntersuchung werden fortgesetzt

• Einbau eines Schallemissionsmonitorings zur Messung potenzieller Schäden

• Bauzeit: erstes und zweites Quartal 2025

• Teilsperrung der Brücke für etwa zehn Tage im Laufe des zweiten Quartals

6. Gaisbergtunnel (Altstadt)

• Betonschicht an der Tunneldecke (Spritzbetonschale) wird in Teilen erneuert

• Bauzeit: 31. März bis Ende April 2025

• Vierwöchige Vollsperrung für den Durchgangsverkehr

7. Alte Bücke (Altstadt)

• Instandsetzung und Ertüchtigung der Balkone

• weitere Mustersanierung wird im Herbst 2025 durchgeführt

• Bauzeit: September bis Dezember 2025

8. Wehrsteg (Wieblingen)

• Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Heidelberg erneuert den Überbau des Stegs

• Bauzeit: 17. Februar 2025 für rund ein Jahr

• Infos: www.wsa-neckar.wsv.de

9. Czernyring (Bahnstadt)

• Ausbau des Czernyrings zwischen Max-Planck-Ring (Ostrampe) bis Hebelstraße (Heinrich-Lanz-Straße) in mehreren Bauabschnitten

• Neubau einer Stützwand (Länge circa 215 Meter) zwischen Abfahrt zur Deutschen Bahn (östlich der Montpellierbrücke)

• Bauzeit: Mai 2022 bis Februar 2027

10. Haberstraße (Rohrbach)

• Fahrbahnsanierung aufgrund von Spurrillen

• Bauzeit: Juni bis Juli 2025

11. Margot-Becke-Ring Süd (Kirchheim)

• Die Straße wird erneuert und umgestaltet. Dabei wird neue Infrastruktur (Strom, Wasser, Gas, Fernwärme) verlegt. Zeitgleich finden Kanalbauarbeiten statt.

• Bauzeit: Oktober 2023 bis Herbst 2025

12. Rudolph-Stratz-Weg / Reinhard-Hoppe-Straße (Ziegelhausen)

• Grundausbau der Straße und Kanalneubau

• Verlegung der Infrastruktur für Gas, Wasser, Strom und Glasfaser

• Bauzeit: Sommer 2023 bis August 2025

13. Stützmauer Neue Schloßstraße (Altstadt)

• Instandsetzung und Sicherung der Stützmauer zwischen Schloßberg und Graimbergweg unterhalb des Busparkplatzes

• Bauzeit: September 2024 bis Juni 2025

Maßnahmen der Stadtwerke im Stadtgebiet

Ausbau der Fernwärme

In den ebenen Bereichen von Heidelberg soll die Fernwärme bis 2040 weiter ausgebaut werden – in den kommenden Jahren vorrangig in dicht besiedelten Gebieten. Denn dort ist der Ausbau aufgrund des hohen Wärmebedarfs auf kleiner Fläche besonders kosteneffizient und mit der größten Einsparung von Treibhausgasen möglich.

Marstallstraße

• Reparatur einer Fernwärme-Versorgungsleitung

• Bauzeit: März bis Mai 2025

• Marstallstraße wird für rund neun Wochen voll gesperrt, ÖPNV und Verkehr werden umgeleitet

Eppelheimer Straße

• Austausch von Fernwärmekompensatoren

• Bauzeit: ab Mai 2025 für rund drei Monate

Rohrbach

• Fernwärmeausbau südlich der Thoraxklinik in mehreren Straßen (Schelklystraße, Burnhofweg, Albert-Fraenkel-, Curie-, Röntgen-, Leimer, Friedrich-Weinbrenner-Straße)

• Bauzeit: ab Frühsommer 2025

Wieblingen

• Stromnetzausbau zwischen Neckar und Straßenbahntrasse nördlich der Thadden-Schule

• Bauzeit: voraussichtlich ab Spätsommer 2025 für rund ein Jahr

Neuenheim

• Fernwärmeausbau und Straßenerneuerung in den Nebenstraßen zwischen Bergstraße und Brücken-/Handschuhsheimer Landstraße (Cluster 3 Südliche Bergstraße)

• Bauzeit: voraussichtlich ab Ende 2025

Wie erhalte ich Infos über die wichtigsten Baustellen in Heidelberg?

Wo und wann in Heidelberg gebaut wird, darüber informiert die Stadt auf ihrer Internetseite, im Stadtblatt und auf ihren Social-Media-Kanälen. Unter www.heidelberg.de/baustellen erhalten Bürgerinnen und Bürger Informationen über aktuelle große Baustellen. Dort kann auch ein Newsletter abonniert werden, der ein wöchentliches Update zu Heidelberger Baustellen liefert. Infos zu Umleitungen von Bussen und Bahnen gibt es online unter www.rnv-online.de.

Quelle: Stadt Heidelberg