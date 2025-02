Heidelberg – Seniorin zeigt sich nach Unfall uneinsichtig

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Um kurz vor 19 Uhr parkte am Freitag eine 67-Jährige ihren Ford in eine Parklücke in der Kettengasse. Ein Zeuge bemerkte, dass sie beim Rangieren mit einem anderen geparkten Auto zusammengestoßen war. Nachdem die Fahrerin ihr Auto in den Parkplatz bugsiert hatte, stieg sie aus und machte Anstalten, die Örtlichkeit zu verlassen. Nun sprach sie der Zeuge auf den Unfall an. Die Seniorin erwiderte, dass es nur eine leichte Kollision gegeben habe und gar kein Schaden entstanden sei. Nach dieser Aussage lief die Frau einfach weiter, weshalb der Zeuge die Polizei verständigte. Als sich eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte die Unfallstelle genauer anschaute, musste sie feststellen, dass die Seniorin bei ihrem Einparkmanöver sogar zwei geparkte Autos gerammt hatte. Bei einem geschätzten Fremdschaden von gut 3.500 Euro handelte es sich nicht nur um einen Bagatellschaden. Als die Streife mit der Fahrerin Kontakt aufnahm, zeigte sie sich nach wie vor uneinsichtig. Es stellte sich zudem heraus, dass die Seniorin trotz einer Auflage ohne Brille gefahren war. Daher ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht. Die Frau musste ihren Führerschein abgeben.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim