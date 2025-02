Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis – food.net:z Jahresauftakt – Eine Vielfalt die bereichert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Hier sind die Neuen! Beim Jahresauftakt von food.net:z am 6. Februar im Heidelberger Business Development Center standen vor allem die Mitglieder im Mittelpunkt, die in den letzten beiden Jahren dem Lebensmittelnetzwerk beigetreten sind. In insgesamt elf Pitches – einer musste krankheitsbedingt ausfallen – wurde dabei deutlich, welche Vielfalt das Branchencluster vereint: So stellte sich etwa der international operierende Handelsriese Suntat ebenso vor wie das regionale Direktvermarktungs-Start-up Yobst; das Food-Tech-Start-up ProteinDistillery, das mit Hilfe von Mikroorganismen saubere Proteine für Lebensmittelunternehmen entwickelt, ebenso wie das Familienunternehmen Wacker, das biologische und vegane Lebensmittel herstellt; der spezialisierte Kommunikationsdienstleister akp Communications ebenso wie der nachhaltig produzierende Kürbismehlhersteller Nature Nutrition.

Eine Vielfalt, die bereichert, sagt Organisatorin Julia Sliwinski von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises, die auch die Moderation des Abends übernahm: „Alle Unternehmen in der Branche stehen den gleichen Supertrends und ähnlichen Herausforderungen gegenüber. Durch die unterschiedlichen Perspektiven auf die Probleme kann man gemeinsam viel schneller Lösungen finden”, erklärt sie.

Auch food.net:z-Vorstand Dr. Helmut Gerlach betonte in seiner Begrüßung den Wert des Netzwerks und zog als Beispiel die Maul- und Klauenseuche heran, die aktuell nach vielen weiteren Krisen die Branche auf vielfältige Weise belastet. Hier helfe es besonders auch im Hinblick auf das internationale Geschäft, sich zur Herangehensweise auszutauschen und vernetzt zu sein. Der Wert des Netzwerks wird auch deutlich, wenn man sein kontinuierliches Wachstum betrachtet: Alleine im letzten Jahr sind acht Unternehmen hinzugekommen, mittlerweile zählt food.net:z 42 Mitglieder.

Nach der Begrüßung und einem Rückblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse des vergangenen Jahres ging es an die Vorstellung der neuen Mitglieder. Dafür standen pro Präsentation maximal fünf Minuten zur Verfügung, damit für die rund 70 Teilnehmenden im Anschluss noch ausreichend Zeit blieb, um sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und bewährte Bekanntschaften zu pflegen. Hier hatten auch die langjährigen Mitglieder die Gelegenheit sich vorzustellen: Mit Präsentationen an Ständen und Stellwänden – und nicht zuletzt beim Essen. Hier zeigten Apfel Schneider, Arona, Frenvi, Hammer Mühle, Nature Nutrition, Paola EIS:liebe, Schädel’s Beilagen, Wacker und Yobst, wie sie nicht nur das Netzwerk, sondern auch das Buffet bereichern.

Über food.net:z:

Der Verein food.net:z – Lebensmittelnetzwerk Rhein-Neckar e.V. wurde 2018 in Heidelberg auf Initiative der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises als regionale Plattform gegründet. Ziel von food.net:z ist es, Unternehmen aus allen Bereichen der Lebensmittelwirtschaft miteinander zu vernetzen und zu stärken. Zu den aktuell 42 Mitgliedern des Vereins zählen produzierende mittelständische Betriebe und Konzerne, Zulieferer, Dienstleister sowie Startups. food.net:z unterstützt die Partner darin, eng zu kooperieren, Wissen untereinander und mit wissenschaftlichen Einrichtungen zu teilen, Synergie-Effekte stärker zu nutzen und neue Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Hierdurch soll sowohl die Innovationskraft als auch die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsunternehmen erhöht werden. Darüber hinaus will der Verein erreichen, dass die Lebensmittelbranche in der Region als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und die Wertschätzung von Lebensmitteln verbessert wird.

Mehr Informationen von food.net:z unter: www.foodnetz.de

