Heidelberg – Kulturamt gründet Heidelberger Musiknetzwerk – Interessierte Musikschaffende können sich melden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg ist vieles: Stadt der Romantik, Stadt des Tanzes, UNESCO-Literaturstadt – und mit vielen Facetten auch eine Stadt der Musik. Das Kulturamt der Stadt Heidelberg möchte dieser Sparte eine neue Möglichkeit der Vernetzung bieten und gemeinsam mit allen Interessierten das Heidelberger Musiknetzwerk gründen. Eingeladen sind alle professionellen Musikschaffenden in Heidelberg.

Mitmachen ist ganz einfach: Interessierte melden sich formlos per E-Mail an musiknetzwerk@heidelberg.de. Neben den Kontaktinformationen hilft eine kurze Information über die Schwerpunkte der musikalischen oder musikspezifischen Arbeit dabei, spezifische Interessen auszuloten. Die Informationen werden in einem ersten Schritt dazu genutzt, Einladungen zu Musik-Netzwerktreffen sowie Informationen über Projekte mit Musik des Kulturamts Heidelberg zu versenden. Eine Eingangsbestätigung sowie eine entsprechende Datenschutzerklärung werden an alle, die sich melden, geschickt.

Quelle: Stadt Heidelberg