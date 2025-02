Heidelberg – Die Bedeutung der USA für Deutschland (Video)

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund krankheitsbedingter Personalausfälle öffnet das Bürgerbüro des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs in der Ackerstraße 24 bis einschließlich Freitag, 14. Februar, nur vormittags von 8 bis 12 Uhr. Allgemeine Informationen sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden. Anfragen können auch per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de gerichtet werden. INSERAT Wasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-Kreises Wasserspass ... Mehr lesen »