Weinheim – Feier der Zugehörigkeit

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – 143 neue Bürgerinnen und Bürger haben im vergangenen Jahr die deutsche

Staatsangehörigkeit angenommen.

Sie haben eine Entscheidung getroffen, die ihr Leben verändert: 143

Menschen haben im vergangenen Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen –

und sind nun offiziell Teil der Weinheimer Stadtgesellschaft. Dieser bedeutsame Schritt

wurde heute mit einer feierlichen Einbürgerungsfeier im Bürgersaal des Alten Rathauses

gewürdigt.

Die Veranstaltung war ein bewegender Moment des Miteinanders. 41 Menschen hatten

sich angemeldet, doch viele weitere kamen spontan dazu, um diesen besonderen Tag

gemeinsam zu feiern. Neben den Neu-Eingebürgerten waren auch Mitglieder des

Gemeinderats, Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie weitere Gäste vor

Ort.



Oberbürgermeister Manuel Just betonte in seiner Ansprache, dass jede Einbürgerung weit

mehr sei als ein bürokratischer Akt – sie sei ein Bekenntnis zur Stadt und zum Land, eine

Einladung zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Besonders berührend waren

die Geschichten der Eingebürgerten selbst: Fatma Mengilli, die 2007 als Erasmus-

Studentin nach Heidelberg kam und der Liebe wegen in Weinheim blieb, erzählte von

ihrem Weg in die Stadt. Auch Matteo Bevilacqua, dessen Eltern als Gastarbeiter nach

Deutschland kamen und der seit über 40 Jahren in Weinheim lebt, teilte seine Geschichte.

Beide sind sich einig: Weinheim ist für sie nicht nur ein Wohnort, sondern längst ein

Zuhause geworden.

Die Einbürgerungsfeier findet einmal im Jahr statt – anders als der Neubürgerempfang,

der dreimal jährlich organisiert wird. Sie steht symbolisch für eine Stadt, die sich durch

Vielfalt und Offenheit auszeichnet.



Weinheim heißt seine neuen Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen und lädt sie ein,

die Stadt aktiv mitzugestalten. Denn eines wurde an diesem Tag besonders spürbar:

Heimat ist mehr als ein Ort – sie ist ein Gefühl des Ankommens und der Gemeinschaft.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim