Mannheim – Über Verkehrsinsel gefahren und überschlagen – Fahrer schwer verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.15 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Audi, von der Floßwörthstraße kommend, die Mallaustraße. Am der Einmündung zur Straße Im Morchhof übersah der 56-Jährige eine dortige Verkehrsinsel, kollidierte mit einem Ampelmast und wurde von dort abgewiesen. In der weiteren Folge überschlug sich der Audi und blieb auf dem Dach liegen. Der 56-jährige Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine umliegende Klinik gebracht. An dem Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 45 000,- Euro. Der Schaden an den verkehrstechnischen Einrichtungen wird mit ca. 10 000,- Euro beziffert. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau geführt werden.

Polizei Mannheim