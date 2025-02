Ludwigshafen – Stadtverwaltung bekämpft Rattenbefall in der Fontanestraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Stadtverwaltung Ludwigshafen geht mit umfangreichen Maßnahmen gegen einen übermäßigen Rattenbefall in der Fontanestraße vor. Da herkömmliche Bekämpfungsmaßnahmen dort bislang nicht erfolgreich waren, hat sich der Bereich Öffentliche Ordnung, Abteilung Gaststätten, Lebensmittelüberwachung und Gesundheit, für eine sogenannte Erdbaubeköderung entschlossen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung durch einen externen Dienstleister beginnen voraussichtlich ab der kommenden Woche.

Weil dabei äußerst leistungsfähige Bekämpfungsmittel zum Einsatz kommen, wird das Gelände um das Erdreich, in dem die Auslage der Giftköder erfolgt, abgesperrt und mit Warnschildern versehen. Die Stadtverwaltung weist die Bürger*innen darauf hin, den abgesperrten Bereich nicht zu betreten, da wegen der dort eingesetzten Mittel Gefahr für die eigene Gesundheit besteht, falls es zum unmittelbaren Kontakt mit diesen Ködern kommt.

Die Rattenpopulation in der Fontanestraße in der Umgebung eines Supermarkts war in den vergangenen Wochen trotz gezielter Maßnahmen zur Bekämpfung stark angewachsen. Diese Entwicklung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Tiere wahrscheinlich gefüttert und zudem mehrere ausgelegte Köderboxen von Unbekannten entwendet wurden.



Quelle Stadt Ludwigshafen