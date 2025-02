Frankenthal – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Abend des 08.02.2025, gegen 17:30 Uhr, begaben sich 3 bisher unbekannte Täter über die offenstehende Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus in der Schmiedgasse in Frankenthal. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu einem Kellerabteil. Dort versprühten sie auch den Inhalt eines Feuerlöschers. Als sich eine der Anwohnerinnen in den Hausflur begab, flüchteten die unbekannten Täter fußläufig. Entwendet wurde nichts, ob ein Sachschaden entstanden ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen