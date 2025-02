Weinheim – Emotionale Geschichten durch Musik

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Soulsänger Laith-Al Deen tritt bei den Heimattagen am 17. Mai im

Weinheimer Schlosspark auf – Kostenlose Tickets ab sofort erhältlich

Weinheim. „Bilder von Dir“, „Keine wie Du“ – der Mannheimer Soulsänger, Singer und

Songwriter Laith Al Deen wurde mit diesen Liedern einst bekannt und gilt bis heute als

Künstler, der auf besondere Art emotionale Geschichten durch Musik erzählen kann.

Laith-Al Deen wird am Samstag, 17. Mai, auch auf den Weinheimer Heimattagen

auftreten: Open-Air auf der SWR-Bühne im Schlosspark, ab 19.30 Uhr. Es ist der erste

Abend des Baden-Württemberg-Tages, der am 17. und 18. Mai das erste von zwei großen

Wochenenden des Heimattage-Jahres darstellt.

Tagsüber ist an diesen beiden Tagen große Gewerbe- und Leistungsschau in der Stadt,

am Sonntagmittag – ebenfalls ohne Eintritt – ein großes Familienprogramm im

Schlosspark.

Wichtig zu wissen: Weil das Konzert von Laith-Al Deen zum offiziellen Heimattage-

Programm gehört, ist es ohne Eintritt für die Besucher. Um eine Zugangskontrolle zum

Schlosspark zu gewährleisten, werden aber dennoch – ab sofort – Gratis-Tickets

ausgegeben. Die Ausgabestellen sind die Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz, die

Buchhandlungen Beltz und Schäffner, PEN Schreibwaren in der Weststadt sowie die

Verwaltungsstellen in den Ortsteilen. Generell ist die Abgabe auf vier Tickets pro Person

beschränkt.

Unter den bekannten deutschen Stimmen gehört Deen nach über 20 Jahren in der Szene

zu den Klassikern. Zu einer Zeit, in der noch kaum jemand das Potential des deutschen

Pops erkannte, trug er mit seinen Werken dazu bei, den Grundstein für den Erfolg eines

ganzen Genres zu legen. Der Sänger von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine

Wie Du“ prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop. Dabei verkaufte Al-Deen

Millionen Tonträger und erntete Goldene Schallplatten sowie Top Chart-Platzierungen. Er

verlor über die Jahre nie an Leidenschaft, Qualität und Neuerfindungsdrang, was seine

letztes Alben „Bleib Unterwegs“ und „Kein Tag Umsonst“ bis an die Spitze der Deutschen

Charts brachte.

In seinem elften Album „Dein Begleiter“ zeigt Laith Al-Deen erneut seine unbestreitbare

Fähigkeit, emotionale Geschichten durch Musik zu erzählen.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim