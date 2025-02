Mannheim – Adler sichern sich mit Gravel ab

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben sich mit Blick auf die nahenden Playoffs auf der Torhüterposition abgesichert. Als dritter Goalie gehört ab sofort und bis zum Ende der Saison Alexis Gravel zum Kader des aktuellen Tabellendritten der PENNY DEL.

„Alexis verleiht unserem Kader noch mehr Tiefe. Gleichzeitig verbessert sich sein Torhüterspiel immer weiter, daher freuen wir uns darauf, ihm eine Chance bei uns zu geben“, äußert sich Cheftrainer und Manager Dallas Eakins zur Verpflichtung des 24-Jährigen. Gravel wurde in Berlin geboren und ist der Sohn von Francois Gravel, der von 1997 bis 2000 in der DEL für die Hannover Scorpions, die Revier Löwen Oberhausen und die Eisbären Berlin spielte. Der 1,92 Meter große und 102 Kilogramm schwere Rechtsfänger wurde 2018 in der sechsten Runde von den Chicago Blackhawks gedraftet.

Bislang ging der Kanadier überwiegend in der nordamerikanischen Nachwuchsliga QMJHL aufs Eis, stand zudem für die University of Québec-Trois-Rivières zwischen den Pfosten. In der aktuellen Spielzeit hütete Gravel das Tor der Orlando Solar Bears in der ECHL, wo er bei 23 Einsätzen eine Fangquote von 92,7 Prozent vorweisen kann. Gravel wird am Sonntagvormittag in Mannheim erwartet und erhält bei den Adlern die Rückennummer 1.

Quelle ADLER Mannheim

