Ludwigshafen – 36-jähriger zerreißt Wahlplakate und leistet Widerstand gegen die Polizei

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Mitte / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag (07.02.2025), gegen 08:50 Uhr, meldeten Passanten einen Mann, der in der Bahnhofstraße Wahlplakate zerreißt. Eine Polizeistreife stellte den 36-jährigen Täter fest. Nach der Anzeigenaufnahme erteilte sie ihm zunächst einen Platzverweis. Da der Täter jedoch bereits wenige Augenblicke später erneut auftauchte, nahmen die Polizeikräfte ihn in Gewahrsam. Der Transport zur Polizeidienststelle erfolgte mittels Gefangenentransporter. Schon auf dem Weg dorthin randalierte der 36-Jährige in der Zelle des Transporters. Bei der Polizeidienststelle weigerte er sich letztlich auszusteigen, sodass die Polizeistreife ihn aus dem Transporter in die Gewahrsamszelle tragen musste. Dagegen wehrte sich der Täter jedoch vehement. Schließlich gelang es, den Täter zu fixieren, zu fesseln und dem Polizeigewahrsam zuzuführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, welche ein Staatsanwalt zuvor angeordnet hatte.

Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten