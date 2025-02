Heidelberg – Zum Nachklang der Tanzbiennale – Showing im CC und Participation-Abend im Unterwegstheater

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Nachklang zur diesjährigen Tanzbiennale, die noch bis 9. Februar läuft, veranstaltet das Unteerwegstehater zwei weitere Highlights: Eon Participation Evening, den das UnterwegsTheater Ensemble gemeinsam mit der Tanzgruppe Heidelberg [HD] am ausrichtet, sowie ein Showing im Choreographischen Centrum des Tsückes KITTENS von Angelo Petracca am 18. Februar.

Participation Evening: Let’s talk about dance – Let’s dance together

Als Nachhall und zum Ausklang der Tanzbiennale Heidelberg lädt das UnterwegsTheater am 15. Februar 2025 um 20 Uhr zu einer gemeinsamen Tanzimprovisation mit Tänzer*innen des UnterwegsTheater Ensembles, der Tanzgruppe [HD] sowie allen Tanzbegeisterten in die HebelHalle.

Eintritt frei!

Die diesjährige Tanzbiennale ist programmatisch „united by dance“ über-schrieben und zeigt eine beeindruckende Vielfalt tänzerischer Ausdrucksformen und Theaterästhetiken. An die Gemeinsamkeit des Tanzens knüpft der Participation Evening an: Tanz, Körper, Rhythmus – was macht das mit uns? Warum tanzen wir und wie treten wir tanzend mit unserer Umwelt in Verbindung?

Die Tanzgruppe [HD] wurde vor etwa 40 Jahren für Sportstudierende an der Universität Heidelberg gegründet und wird heute von allen fünf Mitgliedern gemeinsam geleitet. Sie sind keine professionellen Tänzer*innen, aber sie haben den Tanz zu einer festen Größe in ihrer Biografie gemacht. Hauptberuflich sind die meisten von ihnen in (bewegungs-)therapeutischen Berufen tätig.

Auf Einladung der UnterwegsTheater Choreographin Jai Gonzales bringen die Mitglieder der Tanzgruppe [HD] ihr berufliches Wissen zusammen mit ihrer Tanzerfahrung und Begeisterung in eine Improvisation ein. Dabei stellen sie kleine Statements und inspirierende Fragen an den Anfang und führen vom gesprochenen Wort in die Bewegung:

Warum tanzen wir und wann hat dies menschheitsgeschichtlich angefangen? Was macht Kontakt-Improvisation mit unserem Körper, unserem Nervensystem und unseren Gefühlen? Wie erkennen und kommunizieren wir Grenzen, wenn wir mit Tanzbewegung in einen Dialog treten?

Das menschliche Gehirn leistet ununterbrochen ein vielschichtiges Ausbalancieren von willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungen und der Tanz bietet alles an, was notwendig ist, um den Körper gesund und best möglich in Bewegung zu bringen: Kraft, Koordination, Bewegungsradius und Balance. Mit ihren fachlich fundierten Gedanken inspirieren die Mitglieder der Tanzgruppe [HD] die Tänzer*innen des UnterwegsTheater Ensembles. Aus der gemeinsamen Impro-visation entsteht eine partizipative Performance, die mit allen Beteiligten auf der Bühne, im Saal und im Foyer in Begegnungen und Gesprächen ausklingt.

Participation Evening: Let’s talk about dance – Let’s dance together

Tanzimprovisation mit dem UnterwegsTheater Ensemble, der Tanzgruppe [HD] sowie allen Tanzbegeisterten

Samstag, 15. Februar 2025, 20 Uhr, HebelHalle

Eintritt frei!

Das UnterwegsTheater Heidelberg fördert die Probenarbeit der Tanzgruppe [HD] mit einer Residenz im Choreographischen Centrum, die mit einem Showing und Kunstgespräch am Freitag, 21. Februar, 20 Uhr endet.

Der Eintritt zu allen CC-Showings ist frei!

CC Showing

mit der Tanzgruppe [HD]

Freitag, 21. Februar, 20 Uhr, Choreographisches Centrum

Eintritt frei!

Showing im Choreographischen Centrum: KITTENS von Angelo Petracca

KITTENS ist ein Projekt des italienischen Choreographen Angelo Petracca, das sich mit dem beunruhigenden Zusammentreffen von Niedlichkeit und Technologie befasst und dabei eine Reise von süßem Kinderspielzeug bis zu dystopischen Zukunftsvisionen unternimmt. Angelo Petracca ist der erste Residenzkünstler im Choreographischen Centrum in diesem Jahr und zeigt gemeinsam mit der Tänzerin Verdiana Gelao am Dienstag, 18. Februar um 19 Uhr in einem Showing mit anschließendem Gespräch die Ergebnisse ihres gemeinsamen Probenaufenthalts in Heidelberg. Eintritt frei!

Der Titel KITTENS ist das englische Wort für junge Kätzchen, aber auch für die japanischen Anime-Figuren, die als niedliche Begleiter (fast) alle Dimensionen des Alltags prägen. Sie sind unmittelbar mit dem Thema der künstlichen Intelligenz verbunden und umfassen gleichermaßen das Vertraute und das Verstörende, Geborgenheit und Bedrohung.

Angelo Petracca geht ihrer verführerischen Niedlichkeit in Social Media, Science Fiction, japanischen Anime und Kawaii nach und untersucht die Frage, wie Unschuld und Reinheit in Monströsität kippen. Dabei fokussiert er die Uncanny Valley Wirkung: die Ablehnung und Angst, die menschenähnliche, aber unauthentische Erscheinungsweisen von Robotern oder computergenerierten Bildern hervorrufen.

Mit choreographischen Mitteln erkundet Angelo Petracca, wie Technologien und insbesondere Künstliche Intelligenz unsere Wahrnehmung von Körperlichkeit, Gefühlen und menschlicher Identität beeinflussen. Dabei arbeitet er mit überkontrollierten Bewegungen, mit verdichteten oder übermäßig gedehnten Gesten und Gesichtsausdruck. Fürsorgegesten oder sinnliche Bewegungen nimmt er aus ihrem Alltagskontext und überführt sie in eine groteske Mehrdeutigkeit. Die Beziehungen sowohl zwischen den Performer*innen als auch zu Gegenständen und Publikum werden bewusst fragmentiert und desorientiert, so dass sie den Blick des Zuschauers auf die Wirklichkeit destabilisieren.

Der Italienische Choreograph Angelo Petracca lebt und arbeitet in Berlin. Seine Arbeiten wurden von Romaeuropa Festival, Tanz im August, Teatro Grande di Brescia, Teatro Kismet in Bari, Acker Stadt Palast und Uferstudios Berlin, Cango Cantieri Goldonetta in Florenz, Gender Bender Festival in Bologna, Sala Assoli in Neapel und anderen präsentiert.

Das Choreographische Centrum Heidelberg ist ein Projekt der TANZAllianz, der seit 2013 bestehenden, bundesweit einmaligen und viel beachteten Kooperation zwischen dem UnterwegsTheater Heidelberg und dem Stadttheater Heidelberg.

KITTENS

Showing und Kunstgespräch

Dienstag. 18. Februar 2025, 19 Uhr

Choreographisches Centrum Heidelberg

Eintritt frei!

Choreographie: Angelo Petracca

Tanz: Verdiana Gelao und Angelo Petracca

Weitere Informationen unter www.unterwegstheater.de

Quelle/Fotos: Unterwegstheater Heidelberg