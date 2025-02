Heidelberg – NACHTRAG -Unfall zwischen Linienbus und Auto

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Wie zuvor berichtet, befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Crafter die Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Bismarckplatz und kollidierte mit einem, in gleicher Richtung fahrenden, Linienbus der RNV als er nach links in die Kirchstraße abbog. Trotz sofortiger Reaktion des Busfahrers konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden. In Folge der Gefahrenbremsung und der anschließenden Kollision stürzten mehrere Fahrgäste im Bus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden acht Personen leicht verletzt. Zwei davon wurden durch hinzugerufene Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro.

