Bad Dürkheim – Weinnächte 2025

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Februar und März stehen die Dürkheimer Weine wieder im Rampenlicht: Zur 15.

Edition der Bad Dürkheimer Weinnächte zeigt sich das Programm zeigt sich das

Programm von seiner besten und nun auch wieder vollständigen Seite. So beginnen die

Weinnächte 2025 mit der Bad Dürkheimer WeinKür, die aus Pandemie- und

Organisationsgründen seit 2020 nicht stattfinden konnte, gefolgt von der

Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz und der (W)Einkaufsnacht. Den krönenden

Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet auch in diesem Jahr die Weinbergnacht.

WeinKür 2025

Nach fünfjähriger Veranstaltungspause findet die WeinKür am 15. Februar 2025 um 19 Uhr

statt. Dabei wird die Vielfalt der Bad Dürkheimer Weine unter der Leitung des Weinsensorikers

Dr. Steffen Michler präsentiert und eine sensorische Reise durch die Bad Dürkheimer

Weinlagen unternommen. Das Besondere: Die Präsentationsweinprobe wird im Jahr 2025

anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums des Klosters Limburg im Gewölbekeller der

Klosterruine stattfinden. Passend zum Jubiläum werden Weine verkostet, die einen Bezug zur

Klosterruine haben. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht.

Frühjahrspräsentation – Forum Pfalz

Am 22. und 23. Februar findet im Kurhaus Bad Dürkheim die Frühjahrspräsentation des Forum

Pfalz statt. Zwei Tage lang entführen 27 Winzerinnen und Winzer sowie zwei spanische

Gastweingüter interessierte Gäste in die faszinierende Welt der GROSSEN WEINE. Insgesamt

201 Weine und Sekte stehen am 22. Februar von 14 bis 18 Uhr und am 23. Februar von 13 bis 17

Uhr zur Verkostung bereit.

Höhepunkte der Veranstaltung sind die Teilnahme der spanischen Weingüter Finca Tres Tierras

und Bodega Borbotón sowie des neuen Forum Pfalz-Mitglieds Weingut Zimmermann aus

Wachenheim. Neben einem Parcours der Aromen, bei dem der eigene Geruchsinn auf die Probe

gestellt werden kann, laden die von Vorstandsmitglied Dr. Steffen Michler moderierten

Masterclasses zu Riesling und Pfälzer Terroir zum Mitmachen ein.

Informationen zur Frühjahrspräsentation und den Ticketpreisen gibt es hier:

www.forumpfalz.de

(W)Einkaufsnacht 2025

Am 22. Februar wird die Bad Dürkheimer Innenstadt von 18 bis 22 Uhr wieder in ein ganz

besonderes Licht getaucht: Bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie

Fantasiefiguren in wechselnden Farben schmücken die Straßen rund um den Römer- und

Stadtplatz.

Spektakuläre Licht- und Feuershows sowie die fantasievoll geschmückte Innenstadt machen

diesen Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis für die ganze Familie. Wer zudem Lust auf

einen nächtlichen Einkaufsbummel hat, ist hier genau richtig! Zahlreiche Bad Dürkheimer

Einzelhändler bieten die Möglichkeit, bis in die späten Stunden einzukaufen. Für ein

(W)Einkaufserlebnis der anderen Art sorgen die Bad Dürkheimer Winzerinnen und Winzer, die in

den innerstädtischen Einzelhandelsgeschäften ihre edlen Tropfen zu Probierpreisen anbieten.

Außerdem öffnet das Stadtmuseum Bad Dürkheim zur (W)Einkaufsnacht seine Türen und bietet

einzigartige Einblicke in vergangene Zeiten. Hier können hautnah echte Römer, Kelten und

Steinzeitmenschen gesichtet und ihren spannenden Geschichten gelauscht werden.

Das diesjährige Programm verspricht viele besondere Erlebnisse: Wer sich oder seine Lieben

künstlerisch verewigen möchte, sollte einen Besuch in der Nische zur Bäckerei Barbarossa

einplanen. Hier wartet ein Live-Zeichner auf neugierige Besucher. Weiter sorgen der feurige

Auftritt der Trommelschule Afro Tam Tam, die dem Publikum mit afrikanischen

Trommelrhythmen einheizt, und die Taiko-Trommelgruppe Tennogawa, die mit faszinierenden

Lichteffekten auftritt, im Februar für Staunen.

Hier das gesamte Programm:

• Live-Zeichnen: Einzigartige Zeichnungen erwarten Euch | 18 bis 22 Uhr |

Nische Bäckerei Barbarossa

• Nachts im Museum: Historische Persönlichkeiten kennenlernen,

Stadtmuseum │ 18 bis 22 Uhr | Stadtmuseum

• Stelzenläufer: Haltet Ausschau nach Stelzenläufern in fantastischen

Kostümen | gesamter Abend | Innenstadgebiet

• Afro Tam Tam: Feurige Trommelrhythmen mit afrikanischen Trommeln | 19

bis 21:30 Uhr | Obermarkt

• Tennogawa: Japanische Taiko Trommelshow | um 19:15 Uhr | Römerplatz,

Ecke Rote-Kreuz-Straße

• Feuershow: Erlebt fantastische Momente bei dieser einmaligen Show | um

21:15 Uhr | Römerplatz, Ecke Rote-Kreuz-Straße

• Ausleuchten: Live-Musik in der Weinbar Schöne Anna | um 21 Uhr |

Kaiserslauterer Straße 1

Informationen zur (W)Einkaufsnacht gibt es hier: www.weinkaufsnacht.de



Weinbergnacht 2025

Höhepunkt der Bad Dürkheimer Weinnächte ist die Weinbergnacht: die große Open-Air-

Weinprobe der Pfalz. Und dieses Jahr findet sie am 7. und 8. März 2025 statt!

6 Kilometer lang führt die Open-Air-Wanderung quer durch die Weinberge Bad Dürkheims vom

Michelsberg bis zur Römervilla. Dort, wo die guten Tropfen ihren Ursprung haben, können die

Weine mit dem offiziellen Weinpass in 15 x 0,05 l Probierschlucken genossen werden.

Die Weine werden von 17 bis 23 Uhr von mehr als 20 Weingütern in leuchtenden Kuppelzelten

ausgeschenkt. Jedes Weingut bietet zusätzlich zu den drei Spitzenweinen einen ausgewählten

Premium-Wein oder -Sekt an. Dieser ist mit einer Krone im Weinguide markiert und kostet zwei

Weinpass-Abschnitte. Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl und bieten pfiffige Gerichte

entlang der Wanderstrecke an.

Der Wineguide 2025 wird im Laufe der nächsten Woche auf www.weinbergnacht.de als PDF-

Dokument zum Download zur Verfügung stehen. In diesem sind die teilnehmenden Weingüter

und Gastronomiebetriebe sowie deren Angebote praktisch aufgelistet.

Die Wanderstrecke der Weinbergnacht wird durch einen grandiosen Lichterzauber illuminiert.

Mit Skybeamern, LED Bars, Leuchtwürfeln und Lasertechnik werden die Bad Dürkheimer

Weinlagen in Szene gesetzt. Die Frontmauer des Erweiterungsbaus der Römervilla Weilberg

wird ebenfalls durch eine 3D-animierte Show in neue Formen gebracht. Der Lageplan 2025

steht bereits auf www.weinbergnacht.de als PDF zum Download bereit.

Das Online-Bewertungsformular, das den Gästen einen Überblick über die verkosteten Weine

und die abgegebenen Bewertungen ermöglicht, wird zu Beginn der Weinbergnacht 2025 auf

der Website zur Verfügung stehen. Unter allen Nutzerinnen und Nutzern des

Bewertungsformulars (nur bei Angabe einer E-Mail-Adresse) verlost die Stadt Bad Dürkheim 3

x 2 Weinpässe für die Weinbergnacht 2026 sowie eine Flasche des beliebtesten Weines der

diesjährigen Weinbergnacht.

Tickets für Samstag, den 8. März, sind ausverkauft! Für Freitag, den 7. März, sind noch

einige Restkarten erhältlich!

Fotos: · Weinbergnacht – Heimatlichter GmbH, CC-BY Lizenz

· Forum Pfalz – Pfalzweinfoto; André Kunz, bereitgestellt durch Forum Pfalz (CC-BY oder CC-BY-SA Lizenz, bei Nachfrage bitte an das Forum Pfalz wenden)

· Weinkaufsnacht – Stadt Bad Dürkheim, CC-BY Lizenz

Quelle: Stadtverwaltung Bad Dürkheim