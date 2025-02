Weisenheim am Sand / Frankenthal (Pfalz) – Kryptowährungsbetrug i. H. v. 99.000 EUR

Weisenheim am Sand/Frankenthal (Pfalz)/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Nachmittag des 06.02.2025 erschien der 61 – Jährige Geschädigte bei der Polizei Frankenthal um eine Strafanzeige wegen Betruges zu erstatten. Er sei Ende Januar in einem Social-Media-Portal auf eine Krypto Firma aufmerksam gemacht worden. Nach mehreren Telefonaten mit einem Mitarbeiter der vermeintlichen Firma wurde ihm erklärt, dass er zunächst Geld investieren müsste, um letztlich mehrere Millionen zu erhalten. Insgesamt wurden knapp 100.000 EUR an die Firma überwiesen. Als die Firma eine weitere Teilzahlung forderte wurde der Geschädigte skeptisch und informierte die Polizei. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang auf höchste Vorsicht bei hohen Gewinnversprechen, vor allem über das Internet, hinweisen. Sprechen Sie im Vorfeld mit vertrauten Bekannten über die Investition, werden Sie hellhörig bei Überweisungen ins Ausland und prüfen Sie das Internetauftreten der Firma.

