Weinheim – Damit der Verein lebendig bleibt – Stadt bietet kostenlose Info-Reihe mit Experten an – Start zum Thema Mitgliedergewinnung am 11. Februar

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kein Verein heutzutage ist ohne Sorgen. Dem einen fehlen die Mitglieder, dem anderen Geld, dem nächsten die öffentliche Aufmerksamkeit. Im Grund geht es immer wieder um diese Fragen: Wie halte ich meinen Verein lebendig, wie stelle ich ihn für die Zukunft auf? Um interessierten Vereinen die Möglichkeit zu bieten, ganz konkrete Verbesserungsvorschläge aus erster Hand von Experten zu bekommen, setzt die Stadt Weinheim gemeinsam mit den Akteuren der Ehrenamtsplattform www.zweiburgenhelden.de die Angebote an Vereinsvertreter im Rahmen der Engagement Forderung jetzt fort. In der Reihe „Zukunft gestalten – Weinheimer Vereine im Fokus“ startet am Dienstag, 11. Februar, eine neue Seminarreihe zu spannenden Vereinsthemen. Die Angebote sind gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Eine Anmeldung zu den Seminaren ist noch kurzfristig möglich, für alle weiteren sowieso jeweils bei g.lohrbaecher-gerard@weinheim.de.

Die Vereinsvertreter können an einem Seminar teilnehmen, an mehreren – oder an allen. Das erste Seminar am Dienstag, 11. Februar 18 Uhr bis 21 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses/Schloss trägt den Titel „Mitglieder finden und binden”. Referent des Abends ist Florian Brechtel, gelernter Banker und Betriebswirt, der mit seiner Agentur „Herz und Kompass – Expertise für ihr Engagement“ professionelle Ratschläge für bürgerschaftliches Engagement gibt.

Darum geht es: Viele Vereine bangen um ihre Existenz. Um diesem Prozess entgegenzuwirken, ist eine aktive Mitgliederwerbung sinnvoll. In diesem Seminar erhalten die Vereinsvertreter Tipps und Empfehlungen, wie sie neue Mitglieder gewinnen und an den Verein binden können. Sie lernen Möglichkeiten kennen, wie sie potenzielle neue Mitglieder auf ihren Verein aufmerksam machen können.

Zum Vormerken und bereits zum Anmelden: Das zweite Seminar am am Dienstag, 25. Februar, ebenfalls 18 Uhr bis 21 Uhr. Der Weinheimer Medienexperte Sven Holland gibt Tipps zum Thema „Social-Media für den Verein”. Es geht um Fragen wie: Wie erstellt man nun eine zielführende Social-Media Strategie für den Verein? Wie wählt man demnach die richtigen Social-Media-Kanäle aus? Was gehört alles zu einer guten Social-Media-Kommunikation? Und erreicht ein Verein mit seinem bestehenden Social-Media-Engagement überhaupt die relevanten Zielgruppen? Anhand von Reflexionsübungen werden die Teilnehmenden selbst aktiv und haben Zeit und Raum Ihre persönlichen Fragen rund um Social-Media einzubringen Anmeldung bis 20. Februar. 2025 bei

„Neue Strukturen für den Verein – mehr Dynamik statt starrer Strukturen in der Vorstands- und Vereinsorganisation”, das ist das nächste Thema am Donnerstag, 13. März. Referenten hier sind Markus Hochbaum aus der Praxis des MGV Lützelsachsen sowie die Ehrenamtsexpertin Anja Lothschütz von der Agentur Werte.Wissen.Wandel. Um „Digitale Vereinsorganisation – Gemeinsam transparent und effizient arbeiten” geht es dann beim vorerst letzten Seminar am Donnerstag, 20. März Referentin ist wieder Anja Lothschütz. Es geht darum, digitale Werkzeuge kennenzulernen, die helfen können, die Vereinsarbeit effizienter zu gestalten und die interne Kommunikation zu vereinfachen. (Anmeldung bis 17. März) Alle Anmeldungen an die Stadt Weinheim, dort an g.lohrbaecher-gerard@weinheim.de