Speyer – Valentinstagsaktion #verliebtinSpeyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 14. Februar 2025 erwartet die Speyerer Innenstadt eine ganz besondere Aktion zum Valentinstag: Unter dem Motto #verliebtinSpeyer bieten die Stadt Speyer, die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers e.V.“ sowie zahlreiche lokale Einzelhändler*innen, Gastronomie- und Hotelleriebetriebe spezielle Angebote für Verliebte und alle, die den Tag der Liebe feiern möchten.

Ab 14 Uhr werden in der Innenstadt Herzbrezeln an die Besucher*innen verteilt. Zudem besteht die Möglichkeit, einen besonderen Fotospot mit Herzmotiv vor der Filiale von BÖ Schuhe & Fashion in der Maximilianstraße 64 zu nutzen, um romantische Fotos zu schießen und den Tag unvergesslich zu machen.

Die Einzelhändler*innen in der Innenstadt bieten am Valentinstag folgende besondere Angebote: Annas Landpartie präsentiert die „Pfalzbox `Von Herzen‘“ mit regionalen Produkten. GALERIA Speyer sorgt mit Rosenverteilung und Sekt für romantische Stimmung. Bei Pippo’s Vintage & Skateshop erhalten die Kunden 14 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment, während KUINI einen Rabatt von 22 Prozent auf das gesamte Sortiment gewährt. Port Grimaud bietet ebenfalls 14 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie Prosecco in Dosen an. Die Schreinerei Meier gewährt ebenfalls 14 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Die Gastronomie und Hotellerie in Speyer bieten am Valentinstag folgende besondere Angebote: Das Restaurant Clyne serviert Herzchenbrezeln, während UNGRAD und der Domhof jeweils ein Valentinstagsmenü anbieten. Im Cafe Maximilian können Gäste zwischen einem Valentinstagsfrühstück oder -menü wählen. Die Weinstube Eulenspiegel bietet ein veganes Valentinstagsmenü an, und im Mio Speyer gibt es ebenfalls ein spezielles Valentinstagsmenü. Schmidt’s Streetfood verwöhnt die Gäste mit Valentinstagsmenüs, die auf Wunsch mit einer Weinbegleitung kombiniert werden können. Das japanische Restaurant Hinode bietet ebenfalls ein Valentinstagsmenü an. Für eine romantische Übernachtung sorgt das Hotel am Wartturm mit der Pauschale „Liebelei in der Pfalz“, die ab einer Nacht buchbar ist.

Die Aktion wird durch die Unterstützung der Speyerer Einzelhändler*innen sowie Gastronomie- und Hotelleriebetriebe ermöglicht. Die Stadt Speyer bedankt sich bei allen Beteiligten, die mit ihren Angeboten einen wichtigen Beitrag zu diesem besonderen Event leisten.

Die Stadt Speyer freut sich, gemeinsam mit Ihnen den Valentinstag zu feiern.

Für weitere Informationen zu den Angeboten und teilnehmenden Betrieben steht Ihnen Janine Regauer per E-Mail an janine.regauer@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer