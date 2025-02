Speyer – Unfallflucht begangen – Führerschein sichergestellt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag, gegen halb fünf touchierte ein weißer Transporter auf einem Parkplatz in der Straße Am Rübsamenwühl den in einer Parklücke stehenden PKW einer 45-Jährigen. Die 45-Jährige befand sich in ihrem Fahrzeug und versuchte noch vergeblich durch Hupen und Winken auf sich aufmerksam zu machen. Der weiße Transporter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand von Hinweisen der 45-Jährigen konnte der Halter des Fahrzeugs ermittelt und kontaktiert werden. Etwa 30 Minuten später erschien der 38-jährige Fahrzeugführer des Transporters wieder an der Unfallörtlichkeit. Bei ihm ergaben sich keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Betäubungsmitteileinfluss. Aufgrund der Höhe des verursachten Sachschadens wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8500 Euro.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken