Speyer/Römerberg – Mehrere Unfälle mit verletzten Personen

Speyer/Römerberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer mehrere Unfälle mit verletzten Personen.

Unfall 1)

Kurz vor 8 Uhr morgens überholte ein 65-jähriger Fahrer eines Radladers in der Gilgenstraße in Speyer einen 73-jährigen Radfahrer. Dabei berührte die Schaufel des Radladers den Radfahrer, wodurch dieser auf der Fahrbahn zu Fall kam. Der Radlader überrollte anschließend das Fahrrad, den Radfahrer glücklicherweise nicht. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es gab keine Anzeichen auf Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss beim Fahrer des Radladers. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Unfall 2)

Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 71-jähriger PKW-Fahrer von einem Parkplatz in die Landwehrstraße in Speyer ein und übersah dabei einen bevorrechtigten 18-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Motorradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

Unfall 3)

Kurz vor 12 Uhr mittags bog eine 40-jährige PKW-Fahrerin in die Germersheimer Straße in Römerberg ein, hierbei übersah sie einen bevorrechtigten 19-jährigen Rollerfahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.