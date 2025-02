Neckar-Odenwald Kreis – Zwei Personen bei körperlicher Auseinandersetzung verletzt

Hardheim/Neckar-Odenwald Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag griff ein 29-Jähriger in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim zwei Securitymitarbeiter an und verletzte diese leicht. Gegen 14.40 Uhr ging der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit Schlägen auf die beiden anderen Männer los. Hierbei zogen sich die Angegriffenen leichte Verletzungen zu und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

