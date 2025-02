Maxdorf – Vandalismus und Sachbeschädigung

Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom Donnerstag, 06.02.2025, auf Freitag, 07.02.2025, wurden durch vermutlich mehrere unbekannte Täter diverse Fahrzeuge, Wahlplakate, wie auch Hauswände mit schwarzer und weißer Farbe besprüht und bemalt. Hierbei konnten in der Hauptstraße, Waldstraße, Westring, Maxstraße und Mittelstraße Schmierereien festgestellt werden. Die Gesamtschadenssumme dürfte sich auf mindestens 15.000 EUR belaufen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

