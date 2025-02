Mannheim – Friedrich Merz begeistert über 500 Bürgerinnen und Bürger in der Kulturhalle Feudenheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Großer Andrang in der Kulturhalle Feudenheim: Mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger kamen am Donnerstagnachmittag, um den CDU-Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, live zu erleben. Begrüßt wurde Friedrich Merz mit den Worten des CDU-Kreisvorsitzenden Christian Hötting: „Lieber Friedrich Merz, in Mannheim sind Sie mehr als willkommen.“

Die hochkarätig besetzte Veranstaltung wurde von zahlreichen politischen Gästen begleitet. Neben Friedrich Merz und der CDU-Bundestagsabgeordneten und -kandidatin Melis Sekmen waren unter anderem CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel, die Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt, Alexander Föhr und Olav Gutting, Mitglied des Europäischen Parlaments Daniel Caspary sowie Oberbürgermeister Christian Specht

anwesend.

Starke Unterstützung für Melis Sekmen und den Wahlkampf in Mannheim

Melis Sekmen hieß Friedrich Merz mit den Worten willkommen: „Nächstes Mal laden wir dann den Kanzler Friedrich Merz ein.“ Sie nutzte die Gelegenheit, um den zahlreichen Wahlkampfhelferinnen und -helfern ihren Dank auszusprechen. Ebenso würdigte sie den Einsatz der rund 300 Polizeibeamtinnen und -beamten. Mit Blick auf die vergangene Woche stellte sie klar: „Es kann nicht sein, dass Menschen sich eingeschüchtert fühlen und deshalb ihre Meinung nicht sagen. Wir müssen den Mut haben, auch Realitäten zu

benennen.“

Melis Sekmen hob zudem hervor, dass bezahlbare Energie in der Region Mannheim essenziell sei und die Steuerlast gesenkt werden müsse. Die Innovationskraft Mannheims müsse erhalten bleiben. Den begeisterten Bürgerinnen und Bürgern rief sie abschließend zu: „Mannheim, Ihr seid klasse!“

CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel: Baden-Württemberg als Innovationsstandort stärken

CDU-Landesvorsitzender Manuel Hagel verwies in seinem Grußwort auf die traditionsreiche Innovationsgeschichte Mannheims: „Friedrich, Du bist an einem besonderen Ort.“ Er erinnerte an das Jahr 1886, als Carl Benz mit seinem Patent-Motorwagen die Automobilgeschichte prägte. Mit Blick auf die Bundestagswahl bekräftigte Manuel Hagel die Unterstützung der CDU Baden-Württemberg für Friedrich Merz: „Wir wollen mit Dir an der Spitze der Bundesregierung Automobilstandort Nummer eins bleiben. Dafür müssen wir endlich wieder das Hauptsächliche vom Nebensächlichen trennen, und die Zukunft unserer Wirtschaft ist eine Hauptsächlichkeit.“

Friedrich Merz mit klaren Positionen zur Wirtschaft, Energie und Migration

Friedrich Merz erhielt für seine anschließende Rede zur aktuellen politischen Lage stehende Ovationen.

Die Bundestagswahl im Februar bezeichnete er als „eine Richtungswahl, über die wir noch in vielen Jahren sprechen werden.“ Er stellte klar, dass Deutschland ein Industrieland bleiben müsse: „Es geht darum, die

Ärmel hochzukrempeln und zu zeigen, was wir können.“ Dabei sei ein Bürokratierückbau dringend erforderlich, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. Friedrich Merz betonte die Notwendigkeit, sich auf die wesentlichen europäischen Themen zu konzentrieren: Außen-, Sicherheits- und Handelspolitik.

Zur Energieversorgung unterstrich er, dass Gaskraftwerke unverzichtbar seien und eine ideologisch geführte Verbotsdebatte nicht zielführend sei: „Wir werden nichts mehr abschalten, bevor wir nicht wissen, was wir einschalten. Wir bekennen uns zu den Pariser Klimazielen. Aber nur mit Verboten erreichen wir die Ziele sicher nicht!“

Auch zur Digitalisierung äußerte sich Merz klar: Die wirtschaftliche Entwicklung hänge maßgeblich von technologischer Innovation ab. Deshalb fordert er ein eigenes Ministerium für Digitalisierung. Zudem müsse die Debatte über Datennutzung stärker in den Fokus rücken.

Hinsichtlich der Migrationspolitik betonte Merz, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei und dies auch immer gewesen ist. Gleichzeitig zeigte er auf, dass die bestehenden Probleme schnellstmöglich gelöst werden müssen: „Die Menschen in Deutschland müssen sich wieder sicher fühlen. Dafür finden wir nach der Wahl eine Mehrheit, für die wir die AfD nicht brauchen.“

Ein erfolgreicher und friedlicher Nachmittag für die CDU Mannheim

Nach seiner viel bejubelten Rede vertiefte Friedrich Merz die zentralen Themen im Gespräch mit Isabel Fienhold. Zum Abschluss überreichte ein junges Mädchen Friedrich Merz ein selbstgemaltes Bild mit einem Herz und dem Schriftzug „Merz“, was ihn sichtlich erfreute.Die CDU Mannheim zeigt sich hochmotiviert für die kommenden Wochen im Wahlkampf.

Kreisvorsitzender Christian Hötting zeigte sich zufrieden aufgrund der gelungenen Veranstaltung, die – auch im Hinblick auf Demonstrationen außerhalb der Halle – friedlich und harmonisch verlief.

CDU Kreisverband Mannheim