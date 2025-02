Mannheim – Dreistes Trio bestiehlt Seniorin -Weitere Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Als am Donnerstagvormittag um 10:45 Uhr eine Seniorin mit ihrem Rollator in der Otto-Beck-Straße unterwegs war, wurde sie von drei Männern in ein Gespräch verwickelt. Während die Seniorin durch das Gespräch abgelenkt war, entwendeten die Täter die Geldbörse der Frau sowie ein Rezept für eine Schlafmaske. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen höheren zweistelligen Betrag. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die drei auf die Personenbeschreibung zutreffenden Männer angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die 23, 24 und 27 Jahre alten Männer auf das Polizeirevier gebracht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 174-3310 zu melden.

