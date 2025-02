Mannheim – 28. Mannheimer Vesperkirche endet – Steigende Zahlen zeigen wachsende Armut

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 28. Mannheimer Vesperkirche endet am kommenden Sonntag. Über 18.300 Mahlzeiten wurden in den vergangenen vier Wochen ausgegeben – ein erneuter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die wachsende Zahl der Gäste verdeutlicht, dass Armut ein drängendes gesellschaftliches Thema bleibt. „Dass wir erneut steigende Zahlen haben, darauf sind wir nicht stolz“, sagt Dekan Ralph Hartmann im Rahmen einer Abschluss-Pressekonferenz. „Es zeigt, dass Armut droht, in der gesamtpolitischen Lage unterzugehen. Besonders viele ältere Menschen besuchen die Vesperkirche, weil ihr Einkommen nicht für die täglichen Ausgaben reicht.“ Trotzdem betont er: „Jeder Mensch verdient ein würdiges Leben – und als Gesellschaft müssen wir in der Lage sein, dies zu gewährleisten. Die Vesperkirche schenkt denen Raum, denen es an elementaren Dingen fehlt: mit Gesehen werden und Willkommen-Sein. Das ist ihr Wert: in großer Fülle und Freundlichkeit.“

Neben den wachsenden Gästezahlen beeindruckt die hohe Spendenbereitschaft. „Es ist großartig zu sehen, wie Menschen sich engagieren – nicht nur in Mannheim, sondern auch darüber hinaus“, so Hartmann. Das ehrenamtliche Engagement sorge für einen ruhigen, konzentrierten Ablauf trotz der hohen Besucherzahl. Spitzenwert an einem Tag: 730 Gäste.

„Viele fürchten um ihr Leben, weil sie draußen übernachten müssen – das haben wir so bisher nicht erlebt.“

Pfarrerin Ilka Sobottke kritisiert das bestehende System, das Armut weiter verstärkt: „Die ungerechten Strukturen unserer Steuergesetzgebung führen dazu, dass Arme ärmer und Reiche reicher werden. Dazu kommt ein gesellschaftliches Klima, in dem Menschen am unteren Rand immer mehr Ablehnung, Ausgrenzung und sogar Hass erleben.“ Besonders alarmierend sei, dass immer mehr Gäste über wachsende Gewalt auf der Straße berichten: „Viele fürchten um ihr Leben, weil sie draußen übernachten müssen – das haben wir so bisher nicht erlebt.“

Sozialberatung der Diakonie: Doppelte Nachfrage, neue Unterstützungsangebote

Martin Metzger, stellv. Diakonie-Direktor, der die Sozialberatung vor Ort in der Vesperkirche verantwortet, hebt die Bedeutung des „Zuhörens“ hervor. Neben der allgemeinen Sozialberatung wurde in diesem Jahr verstärkt Hilfe für Frauen mit Gewalterfahrungen sowie Beratung in verschiedenen Muttersprachen angeboten. „Die Nachfrage hat sich verdoppelt – wir haben rund 200 Beratungen durchgeführt“, berichtet Metzger. Das Thema Wohnen spielt dabei eine zentrale Rolle. Ein Beispiel: Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern konnte aufgrund eines defekten Herdes nicht mehr kochen. Dank der Sozialberatung erhielt sie eine akute Unterstützung aus dem Kindernothilfefonds.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Haus Bethanien e.V. sei in diesem Jahr besonders wichtig gewesen, sagt Marie Louise Uhrig, Leiterin der Einrichtung. „Viele Menschen brauchen intensive Unterstützung bei der Wohnungssuche. Digitale Anträge stellen für viele eine große Hürde dar, besonders für psychisch erkrankte Menschen.“ Daher steht die Idee eines Lotsenprojekts im Raum, das Menschen beim Umgang mit digitalen Barrieren hilft.

Feierlicher Abschluss-Gottesdienst mit Dekan Ralph Hartmann



Am kommenden Sonntag, 9. Februar, endet die 28. Mannheimer Vesperkirche im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes unter der Leitung von Dekan Ralph Hartmann um 14.15 Uhr. Am Vormittag wird Domprediger Stefan Scholpp aus Berlin zu Gast sein. Er predigt um 10 Uhr unter dem Titel „Steh auf, Menschenkind!“.

Die 28. Mannheimer Vesperkirche wird getragen von der Evangelischen Kirche Mannheim und ihrem Diakonischen Werk. Neben einem warmen Mittagessen bietet sie Hilfebedürftigen ein breites Sozialberatungsangebot. Geöffnet ist sie täglich von 11 bis 15 Uhr. Mittagessen bis 14 Uhr. Unterstützung für die ausschließlich durch Spenden finanzierte Aktion ist daher willkommen. Spendenkonto: Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44670505050039003007, BIC: MANSDE66XXX, Stichwort: Vesperkirche.

Infos: www.vesperkirche-mannheim.de,

Fotos: Till Kretner (JeLa)