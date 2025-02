Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz gratuliert: Thomas Bull erhält Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Sparkasse Vorderpfalz hat einen besonderen Anlass zur Freude: Stellvertretendes Vorstandsmitglied Thomas Bull, Leiter Vorstandsstab, Recht und Personalmanagement, wurde für sein langjähriges Engagement mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Auf Vorschlag von Herrn Staatsminister der Justiz Herbert Mertin verlieh Ministerpräsident Alexander Schweitzer ihm diese Ehrung für seinen jahrzehntelangen Einsatz als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht in Ludwigshafen. Am 3. Februar 2025 erfolgte die feierliche Übergabe durch Herrn Justizminister Mertin im Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in Mainz.

Sparkasse Vorderpfalz lobt ehrenamtlichen Einsatz

„Die Verleihung der Ehrennadel ist eine großartige Anerkennung für Thomas Bulls langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz“, betont Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz. „Wir gratulieren ihm herzlich zu dieser Auszeichnung. Sein Beitrag für das Gemeinwohl spiegelt auch die Werte unseres Unternehmens wider: Verantwortung übernehmen, sich für andere starkmachen und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten.“

Die Sparkasse Vorderpfalz setzt sich aktiv für gesellschaftliches Engagement ein und unterstützt ehrenamtliches Wirken in vielfältigen Bereichen. Besonders erfreulich ist es daher, dass Thomas Bull als Mitarbeiter der Sparkasse Vorderpfalz diese Werte teilt und sich seit jeher vorbildlich für die Gesellschaft einsetzt. Die Auszeichnung ist eine verdiente Würdigung, die die Sparkasse Vorderpfalz mit großer Anerkennung lobt.

Thomas Bull begann seine berufliche Laufbahn 1987 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz. Sein Wissen erweiterte er im Laufe der Jahre durch berufsbegleitende Diplom-Studiengänge in Betriebswirtschaftslehre und Mediation. Heute trägt er als Leiter des Vorstandsstabs, Recht und Personalmanagement sowie als Verhinderungsvertreter des Vorstands maßgeblich zur strategischen und personellen Weiterentwicklung der Sparkasse Vorderpfalz bei.

Ehrenamt als gelebte Verantwortung

Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ist eine hohe Auszeichnung, die 1974 vom damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl gestiftet wurde. Sie honoriert Personen, die sich über mindestens 16 Jahre hinweg ehrenamtlich in sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Bereichen engagieren. Thomas Bull ist seit 2007 als ehrenamtlicher Richter tätig. Er setzt sich mit umfassendem Fachwissen für eine faire Rechtsprechung ein.

Sein Engagement endet jedoch nicht im Gerichtssaal: Thomas Bull ist zudem Kuratoriumsmitglied der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Vorstandsmitglied im Förderverein der Hochschule, Mitglied des Prüfungsausschusses Bankkaufleute der IHK Pfalz sowie Vorstandsmitglied der Kulturstiftung der ehemaligen Kreissparkasse Rhein-Pfalz und der Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Ludwigshafen am Rhein.

„Für mich ist ehrenamtliches Engagement eine Selbstverständlichkeit“, sagt Thomas Bull. „Mir ist es wichtig meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, Verantwortung zu übernehmen und dadurch einen Teil dessen zurückgeben zu können, was ich an Positivem erfahren durfte.“



Bildunterschrift: Thomas Bull (links) erhält die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz für seine langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit als Richter am Arbeitsgericht Ludwigshafen durch Herrn Justizminister Herbert Mertin (rechts).

Foto: Sparkasse Vorderpfalz

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 986.037,20 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 1012 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Quelle Sparkasse Vorderpfalz