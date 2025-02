Ludwigshafen – Häftling der JVA Schifferstadt nach Behandlung in der BG Unfallklinik von Komplizen befreit – Warum sollte der Fall vertuscht werden

Ludwigshafen – Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits am 22. Dezember wurde ein Häftling der JVA Schifferstadt nach einer Behandlung in der BG-Unfallklinik von Komplizen befreit. Nach Informationen die MRN-News vorliegen, verbrühte sich der Häftling mit kochendem Wasser in der JVA. Gegen ca. 4:00 Uhr wurde er in die BG-Unfallklinik zur Behandlung gefahren. Auf dem Rückweg wurde er von ca. 4 – 5 Personen befreit.

Warum sollte der Fall vertuscht werden?

Stellen sich einige Fragen. Warum wurde die Öffentlichkeit über dieses Verbrechen nicht informiert? Wieso gab und gibt es keine Öffentlichkeitsfahndung nach Häftling und Komplizen?

Häftling und Befreier sind seither auf der Flucht.

In der nächsten Woche will das Justizministerium im Rechtsausschuss des Landtags weitere Einzelheiten zu diesem Fall bekanntgeben. Die AfD-Fraktion hatte eine Anfrage gestellt.