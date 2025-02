Landau – Er hilft Bewohnern und Angehörigen, wenn es mit der Pflegeeinrichtung hakt: Ombudsmann für Pflege zu Besuch im Kreishaus SÜW

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Sven Lefkowitz, Ombudsmann für Pflege in Rheinland-Pfalz, hat sich und sein Arbeitsfeld unlängst im Kreishaus Südliche Weinstraße vorgestellt. Mit Landrat Dietmar Seefeldt und Michaela Endys, Leiterin der Abteilung „Soziales” der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, tauschte sich der Fachmann aus. Auch die Referatsleitungen Heike Neumann (Referat Demografie) und Jan Oster (Referat Soziale Hilfen II) nahmen am Gespräch teil. „In Einrichtungen der Pflege kann es, wie überall, wo Menschen zusammenleben oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen, zu Konflikten kommen”, so Landrat Dietmar Seefeldt. „Da ist es gut zu wissen, dass Betroffene sich auch an die zuständige Ombudsstelle Pflege wenden können.”

Zur Ombudsstelle

Bei Konflikten mit rheinland-pfälzischen Dienstleistern von Wohn- und Betreuungsangeboten der Pflege können sich Betroffene auch Ombudsmann Sven Lefkowitz wenden. Die Ombudsstelle hat ihren Sitz beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz. Sven Lefkowitz ist als unparteiischer und unabhängiger Ombudsmann Ansprechpartner für alle Bewohnerinnen und Bewohner beziehungsweise deren Angehörige bei Meinungsverschiedenheiten in Einrichtungen der Pflege. Der Ombudsmann vermittelt unbürokratisch bei Streitigkeiten, hilft bei der Suche nach fairen und gütlichen Lösungen oder bei der Verbesserung der Kommunikation zwischen den Beteiligten. Mehr unter https://lsjv.rlp.de/themen/pflege/menschen-mit-pflegebedarf/ombudsstelle-fuer-pflege