Landau – Ein Pass für alle – Landau Pass für das Kalenderjahr 2025 ab sofort bei der städtischen Jugendförderung erhältlich – Mit zahlreichen neuen Vergünstigungen!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob für einen Zoobesuch, das Programm der Volkshochschule oder einen Bibliotheksausweis: Mit dem LandauPass der städtischen Jugendförderung (JuFö) können alle Landauerinnen und Landauer sich über zahlreiche Vergünstigungen für ihre Freizeitgestaltung freuen. Für das Kalenderjahr 2025 kann der Pass ab sofort im Büro der JuFö in der Waffenstraße 5 in Landau ausgestellt bzw. verlängert werden. Neben den bereits bekannten Angeboten des LandauPasses sind dieses Jahr das Restaurant Mola, der Escape Room Puzzles Landau, das Café zur Krumbeere, die DLRG Landau, die WingChun Akademie sowie die Tanzsportgemeinschaft Palatina Landau neu mit dabei. „Der vor zwei Jahren eingeführte LandauPass hat sich inzwischen als sozialverträgliche und diskriminierungsfreie Teilhabe Möglichkeit für alle Landauerinnen und Landauer bewährt“, betont Beigeordnete Lena Dürphold. „Ich freue mich, dass wir 2025 sogar noch mehr Anbieterinnen und Anbieter für den LandauPass gewinnen konnten und hoffe, dass wieder viele Menschen diese Möglichkeit nutzen, um am großen Freizeitangebot in unserer Stadt teilzunehmen“, so die Sozialdezernentin.

Der städtische Jugendpfleger Arno Schönhöfer fügt hinzu: „Im vergangenen Jahr haben wir 384 LandauPässe ausgegeben. Damit bleibt die Nachfrage auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr mit 365 ausgegebenen LandauPässen mit leicht steigender Tendenz. Ich bin gespannt, wie sich die Nachfrage in diesem Jahr entwickelt und möchte noch mal darauf hinweisen, dass alle, die den LandauPass zum vollen Preis erwerben, dazu beitragen, den Pass und die damit verbundene Möglichkeit zur Teilhabe zu finanzieren.“

Wie viel kostet der LandauPass und wer kann ihn in Anspruch nehmen?

Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen bekommen den Pass kostenlos, unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht. Alle anderen Landauerinnen und Landauer können den Pass zu folgenden Preisen erhalten:

• Alleinerziehende mit mindestens einem minderjährigen bzw. in Ausbildung befindlichem Kind, für das die bzw. der Sorgeberechtigte Kindergeld erhält, für 25 Euro,

• Familien mit mindestens einem minderjährigen bzw. in Ausbildung befindlichem Kind, für das die Sorgeberechtigten Kindergeld erhalten, für 50 Euro,

• Einzelpersonen ebenfalls für 50 Euro.

Der LandauPass ermöglicht im Kalenderjahr 2025 zahlreiche Vergünstigungen und Preisnachlässe. Eine vollständige Liste findet sich unter www.jufoelandau.com/landau-pass.

Erhältlich ist der LandauPass ab sofort montags bis mittwochs von 8:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und freitags nach Vereinbarung bei:

Kristin Forchheim

Jugendförderung der Stadt Landau

Waffenstraße 5

Zimmer 101, 1. Obergeschoss

76829 Landau in der Pfalz

Telefon: 0 63 41/13 51 72

Hier werden auch bereits vorhandene Pässe verlängert.

Zum Ausstellen des LandauPasses müssen Ausweis, Fotos in Passbildgröße (für jedes Familienmitglied ab 6 Jahren), der Ausgabepreis in bar (möglichst passend) sowie gegebenenfalls ein aktueller Bescheid über den Bezug von Sozialleistungen bzw. Kindergeld mitgebracht werden.

Quelle: Stadt Landau